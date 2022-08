Concurso INSS: 71% da nota em duas matérias? Entenda!

A expectativa por um novo concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) é grande entre os concurseiros! O novo edital já foi autorizado para o provimento de 1.000 vagas de Técnico do Seguro Social. Mas você sabia que duas matérias foram responsáveis por mais da metade de toda a nota da prova objetiva do último certame?

Aplicada em 2016, o último exame objetivo exigiu conhecimentos nas seguintes disciplinas:

Conhecimentos básicos (50 questões) Ética no serviço público Regime Jurídico Único Direito Constitucional Direito Administrativo Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Noções de Informática



Conhecimentos específicos (70 questões) Seguridade Social



Conforme levantamento feito pelo Direção Concursos, as matérias de Seguridade Social (58%) e Português (13%) foram responsáveis por 71% de toda a prova objetiva. As demais disciplinas corresponderam 7% ou menos cada uma. Confira:

Por mais que as outras disciplinas tenham ficado na casa de até 7%, é importante reforçar que os estudos dessas matérias também são fundamentais para o candidato atingir o mínimo necessário para ser aprovado.

Conforme informado no último edital do concurso INSS, o candidato seria considerado aprovado caso:

Atingisse nota superior a 10 pontos na prova de conhecimentos básicos;

Atingisse nota superior a 21 pontos na prova de conhecimentos específicos; e

Atingisse nota superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

FGV favorita para organizar o concurso INSS?

A banca do concurso INSS está perto de ser confirmada! Conforme informado pelo Direção Concursos, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é uma das favoritas para a organização do edital.

De acordo com fontes, problemas em editais recentes do Cebraspe podem ter feito a autarquia optar pela FGV.

A informação sobre a possibilidade do certame ser organizado pela FGV vai de encontro, inclusive, com matéria recente publicada pelo Direção Concursos, sobre a procura da banca por locais de prova em janeiro de 2013. Saiba mais aqui!

Quando as provas serão aplicadas?

Recentemente foi publicada a portaria reduzindo o prazo mínimo entre o edital e a aplicação da prova objetiva para 2 meses.

Com isso ficou a pergunta? Quando as provas do concurso INSS serão aplicadas?

O jornalista Victor Gammaro demonstrou que encontrar data para aplicação da prova objetiva não será tarefa fácil. O calendário para o final do ano está concorrido e ainda estão previstas etapas objetivas de outros editais importantes, como Senado e Receita Federal.

Confira mais detalhes abaixo:

Resumo do Concurso INSS