Concurso INSS: mil vagas de técnico; veja atribuições do cargo

Um novo concurso INSS foi autorizado para preenchimento de mil vagas para técnico do seguro social. A carreira tem como requisito o ensino médio completo e oferece salários iniciais de R$5.186,79.

Mas você sabe quais são as atribuições deste cargo do Instituto Nacional do Seguro Social?

Folha Dirigida traz essas informações a seguir, conforme o edital do último concurso para técnico do seguro social do INSS, publicado em 2015:

Principais atribuições do cargo:

Realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica;

Coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres;

Exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS.

O edital do último concurso para técnico também determinou as atividades comuns ao cargo. Veja:

→ Atender ao público;

→ Assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos;

→ Realizar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados à Lei nº 8.742/1993 e outros sob a responsabilidade do INSS;

→ Realizar atividades inerentes à instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos; realizar estudos, pesquisas e levantamentos de informações;

→ Elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos;

→ Avaliar processos administrativos, oferecendo subsídios à gestão nos aspectos preventivos e para as tomadas de decisão;

→ Participar do planejamento estratégico institucional, de comissões, grupos e equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação;

→ Atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado; controlar dados e informações, bem como executar a atualização em sistemas;

→ Executar atividades de orientação, informação e conscientização previdenciária;

→ Realizar atividades de gestão do patrimônio do INSS;

→ Subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações relacionadas à sua área de atuação, atuar no acompanhamento e avaliação da eficácia das ações desenvolvidas e na identificação e proposição de soluções para o aprimoramento dos processos de trabalho desenvolvidos;

→ Atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de projetos e programas de natureza técnica e administrativa.

No pedido ao Ministério da Economia para autorização do concurso, o INSS diz que os técnicos aprovados no próximo concurso devem atuar na força de trabalho para resolução de benefícios e reconhecimento de direito do Regime Geral de Previdência Social.

Concurso INSS tem cinco bancas organizadoras na disputa

Após a autorização para o novo concurso, concedida em 13 de junho, o Instituto Nacional do Seguro Social iniciou os trâmites para a divulgação do edital. A escolha da banca organizadora, por exemplo, está na reta final.

Em participação no FolhaCast , o podcast da Folha Dirigida, o professor de Direito Previdenciário, Hugo Goes, informou que cinco bancas participaram do processo, sendo elas:

ACCESS;

Cebraspe;

Cesgranrio;

Fundação Getulio Vargas (FGV); e

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Questionado, o INSS disse que “ainda não há novidades” sobre a escolha da banca. O prazo para que a comissão organizadora indicasse a empresa vencedora terminou no dia 5 de agosto.

Por isso, o nome da instituição escolhida deve ser divulgada nos próximos dias.

A banca contratada será responsável por receber as inscrições do concurso em seu site, além de viabilizar e aplicar as etapas da seleção, como as provas objetivas.

Edital do concurso INSS será publicado até dezembro

Conforme a portaria que autoriza o concurso INSS, o edital deve ser publicado até dezembro (seis meses após o aval). Porém, a expectativa é que o documento com as regras da seleção seja disponibilizado antes do prazo.

A partir da publicação do edital, o Instituto Nacional do Seguro Social terá 60 dias para realizar as suas provas objetivas. O limite foi definido em portaria publicada no último dia 1º de agosto.

O concurso INSS 2022 deve seguir os moldes da última seleção para o cargo de técnico do seguro social, realizada em 2015.

Desta forma, os candidatos realizarão apenas uma prova objetiva, na primeira etapa, ficando de fora assim a possibilidade de aplicação de uma redação.

Um curso de formação para os aprovados já foi confirmado pelo instituto. Saiba mais detalhes aqui!