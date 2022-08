Concurso INSS: veja informações sobre escolha da banca

Os futuros candidatos do concurso INSS 2022 terão que esperar mais um pouco até a divulgação da banca organizadora. Nesta quarta-feira, 17, em resposta à Folha Dirigida, o Instituto Nacional do Seguro Social disse que “ainda não há novidades” sobre o processo.

No entanto, o prazo para que a comissão organizadora indicasse a empresa vencedora terminou no último dia 5. Desta forma, a autarquia deve aguardar mais alguns dias até revelar a empresa de forma oficial, ou seja, por meio de publicação em Diário Oficial.

O nome da banca escolhida, no entanto, deve ser revelado ainda este mês, considerando que o prazo foi dado pelo próprio Ministério do Trabalho, quando a seleção foi autorizada.

Como antecipado pelo professor de Direito Previdenciário, Hugo Goes, em sua participação no FolhaCast , cinco bancas participaram do processo, sendo elas:

ACCESS;

Cebraspe;

Cesgranrio;

FGV; e

IBFC.

O concurso para o INSS foi autorizado pelo Ministério da Economia em junho deste ano. O aval é para preenchimento de mil vagas para técnico do seguro social. A carreira tem como requisito o nível médio completo e oferece ganhos a partir de R$5.186,79.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : 1.000

: 1.000 Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : aproximadamente R$6,5 mil

: aproximadamente R$6,5 mil Banca : a definir

: a definir Previsão de edital: até dezembro de 2022

Edital será publicado até dezembro

Ainda segundo o professor, pelo cronograma, a partir da escolha da banca organizadora, a comissão terá mais cinco dias para assinar o contrato e, posteriormente, mais 20 dias para publicar o edital.

A partir da publicação do edital, o Instituto Nacional do Seguro Social terá 60 dias para realizar as suas provas objetivas. O prazo foi definido em portaria publicada no último dia 1º.

Para o professor, com a publicação do edital ainda em agosto, as provas precisariam ocorrer em outubro. No entanto, o calendário das Eleições 2022 é um impeditivo.

Por conta disso, é possível que o cronograma não seja cumprido, ficando a publicação do edital para setembro, com provas em novembro. Ainda assim, Hugo Goes revela que a dificuldade está na agenda de provas de outras seleções.

“O mês de novembro seria ideal, porém, em dois domingos haverá o Enem (13 e 20), e, no primeiro domingo do mês (6), serão as provas do BRB, que ocorrerão em todas as capitais. Já no último domingo (27) terá o Enade. Em dezembro também há muitas provas, então a questão é encontrar uma data vazia para realizar o exame”, diz o professor, que aposta na aplicação no dia 27 de novembro.

Hugo Goes lembra ainda que se a prova ocorrer em novembro, haverá tempo para a realização do curso de formação, com o início das convocações já em janeiro de 2023.

Essa previsão é possível, considerando que o Ministério da Economia prevê o provimento dos aprovados no concurso já a partir do primeiro mês do ano que vem.

Apesar das previsões, pela portaria autorizativa do concurso, o edital do INSS deve ser publicado até dezembro deste ano. Desta forma, caso o documento seja divulgado em seu prazo final, a data limite para a aplicação das provas é o mês de fevereiro.

Direito Previdenciário terá destaque nas provas

O concurso INSS 2022 deve seguir os moldes da última seleção para o cargo de técnico do seguro social, realizada em 2015. Desta forma, os candidatos realizarão apenas uma prova objetiva, na primeira etapa, ficando de fora assim a possibilidade de aplicação de uma redação.

O exame chegou a ser citado pelo diretor Jobson de Paiva, em entrevista ao professor Deodato Neto. No entanto, segundo o docente, o Instituto Nacional do Seguro Social deve seguir os padrões da seleção de 2015, não incluindo assim mais uma prova (redação).

O mesmo foi confirmado por Hugo Goes, em suas redes sociais. Segundo ele, o projeto básico do edital prevê apenas provas objetivas, na primeira etapa. Neste caso, o exame deve seguir o padrão aplicado em 2015.

Com isso, a parte de Conhecimentos Gerais deve contar com perguntas de Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Já a prova objetiva específica para a carreira tende a abordar a área de Seguridade Social, com destaque para a disciplina de Direito Previdenciário.