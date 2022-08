Concurso Polícia Civil: 5 editais previstos e abertos em agosto

O ano de 2022 ainda reserva oportunidades para diversos seguimentos e uma das áreas mais buscadas é de concurso Polícia Civil.

Para te auxiliar na melhor escolha, o Direção Concursos reuniu os principais editais que estão com publicação prevista para o mês de agosto. Confira abaixo:

Concurso Polícia Civil: editais previstos

Polícia Civil de Goiás

O edital do concurso da Polícia Civil do estado Goiás está sendo aguardado para breve e já tem banca organizadora definida: o Instituto AOCP.

O Direção Concursos teve acesso ao projeto básico do certame, que prevê a oferta de 864 vagas para diversos cargos, que exigem nível superior.

As remunerações iniciais oferecidas devem ser estipuladas nos seguintes valores:

Agente de Polícia Civil: R$ 6.353,13;

Escrivão de Polícia: R$ 6.353,13;

Papiloscopista: R$ 7.004,33; e

Delegado: R$ 23.811,22.

Concurso PC TO

Outro concurso que pode sair em agosto é o da Polícia Civil do Tocantins , que está com edital autorizado e comissão organizadora desde o mês de janeiro de 2022.

O quantitativo de vagas ainda não foi definido, mas em 2021, o antigo secretário de segurança pública do estado, Mauro Carlesse, chegou a informar que a seleção ofertaria 332 vagas para os seguintes cargos:

Agente: 133 vagas

133 vagas Agente de Necrotomia: 12 vagas

12 vagas Escrivão: 58 vagas

58 vagas Papiloscopista: 24 vagas

24 vagas Perito: 60 vagas

60 vagas Delegado: 45 vagas

As oportunidades são destinadas para candidatos de nível superior de formação e os salários iniciais variam entre R$ 4.150,10 e RS 10.735,28.

Concurso PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal pode ter editais para as carreiras de Delegado e Agente de Custódia publicados em breve.

O certame para cargo de Agente de Custódia está autorizado para provimento de 50 vagas imediatas e mais 100 oportunidades em cadastro reserva. A remuneração é de R$ 9.394,68.

Polícia Civil do Piauí

O próximo concurso da Polícia Civil do estado do Piauí está previsto para ser lançado em breve, e a previsão é que as vagas sejam para os cargos de escrivão e para a área administrativa:

Agente Técnico de Serviço (auxiliar de necropsia e técnico de apoio às atividades policiais)

Agente Superior de Serviço (analista de apoio às atividades policiais, assistente social e psicólogo).

A última seleção da PC PI foi realizada no ano de 2018, com a oferta de 350 vagas e salários que variavam entre R$5.736,88 e R$16.391,11.

Concurso Polícia Civil: edital aberto

Polícia Civil Rondônia

Foi publicado o edital do concurso PC RO, com a oferta de 319 vagas destinadas para diversos cargos que exigem nível superior de formação.

As remunerações do certame variam entre os valores de R$ 5.083,00 e R$ 15.500,00. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de agosto de 2022, no site do Cebraspe, banca organizadora.

As avaliações estão previstas para serem realizadas nos dias 25 de setembro e 9 de outubro de 2022, a depender do cargo pretendido.