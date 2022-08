Concurso Policial: confira o panorama das oportunidades

A carreira policial segue como a favorita da grande maioria dos concurseiros (concurso policial). A preferência se justifica pelo grande número de oportunidades, remuneração e as oportunidades de crescimento dentro da carreira.

O ano de 2022 vem trazendo grandes publicações de editais destinados a candidatos de níveis médio e superior com salários de até R$ 33 mil, mas ainda guarda importantes editais previstos e com publicação confirmada.

Nesta matéria, você terá um panorama completo das oportunidades de concurso policial para o ano de 2022 e já garanta sua preparação com material do Direção Concursos:

Concurso Policial: inscrições abertas

Concurso Sejusp MG

Saiu o edital do concurso Sejusp MG (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo! São ofertadas, ao todo, 270 vagas. Provas objetivas: 18 de dezembro

Inscrições: 5 de outubro a 3 de novembro

Concurso Sejusp MG – Temporário

Foi publicado o edital do concurso Sejusp MG. São ofertadas mais de 3 mil vagas temporárias para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário. Provas objetivas: 9 de outubro

Inscrições: 3 a 25 de agosto

Concurso PM PR – Cadete

Foi publicado o edital do concurso PM PR (Polícia Militar do Paraná) para a carreira de Cadete. O certame exige nível médio e oferta iniciais de R$ 10,3 mil (após o curso de formação). Provas: 23 de outubro (prova objetiva) e 4 de dezembro (prova escrita).

Inscrições: 18 de julho a 31 de agosto.

Concurso EEAR

A Força Aérea publicou o edital do concurso EEAR. São 225 oportunidades de nível médio para admissão ao Curso de Formação de Sargentos. A previsão é de ingresso no segundo semestre de 2023. Provas objetivas: 6 de novembro.

Inscrições: 26 de julho até 19 de agosto.

Concurso Guarda Municipal de São Luís (MA)

O edital do concurso da Guarda Municipal de São Luís, no Maranhão, foi, finalmente, publicado! O certame ofertará 111 vagas imediatas, além de vagas para formação de cadastro reserva, de nível médio de escolaridade. Provas: 18 de setembro.

Inscrições: 6 de julho a 19 de agosto.

Concurso Bombeiro GO

Foi publicado o edital do concurso Bombeiros GO! Somadas as vagas, o certame é destinado ao preenchimento de 612 oportunidades para carreiras que exigem nível superior de formação! Provas: 9 (2º tenente), 16 (cadete) e 23 (soldado) de outubro.

Inscrições: de 9 de agosto a 8 de setembro

Concurso Guarda de Ipatinga

Foi publicado o edital do concurso Guarda de Ipatinga, em Minas Gerais, com a oferta de 100 vagas que exigem o nível médio de formação. Provas objetivas: data a ser definida pela banca

Inscrições: 3 de outubro a 9 de novembro.

Concurso PM SP

Foi publicado no Diário Oficial do estado de sábado (13/8), o edital do concurso PM SP Saúde (Polícia Militar de São Paulo). São ofertadas, ao todo, 75 vagas para o quadro de Oficiais da Saúde! Provas objetivas: 6 de novembro

Inscrições: 18 de agosto a 20 de setembro

Concurso Policial: editais previstos CASE

Concurso CASE GO:

Estudos para a realização de concurso Case Go (Centro de Atendimento Socioeducativo – Case) foram autorizados. O órgão está ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) do estado e atua diretamente com menores infratores.

A informação foi divulgada no Diário Oficial goiano e considera o Termo de Ajustamento de Conduta PGJ n.º 001/2012, feito entre o Ministério Público do Estado de Goiás e o governo estadual a fim de melhorar o funcionamento das unidades do sistema socioeducativo.

Concurso Policial: editais federais previstos

Concurso PFF

O Projeto de Lei de n° 1786, de 2021 que trata da regulamentação da Polícia Ferroviária Federal (concurso PFF) foi encaminhado ao Senado no último dia 12 de maio. O texto traz diversos detalhes da carreira que já existe na Constituição Federal mas ainda não é regulamentada. Caso seja aprovado, o preenchimento dos cargos da Polícia Ferroviária deverá ser feito por meio de concurso público.

Concurso Senado

Em ato publicado no Diário Oficial da União da terça-feira (9/8), o presidente do Senado delegou à diretora-geral do órgão, Ilana Trombka, a competência para aprovar minuta do edital do novo concurso público.

Concurso PF

O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo, apontou que é possível acreditar em um novo concurso PF (Policial Federal) para o ano de 2024.

Concurso Policial: editais previstos PM

Concurso PM CE

O concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) vem passando por diversas movimentações para a publicação de seu edital. A mais recente notícia diz respeito à criação de uma comissão para o certame.

Concurso PM DF

Aumenta a expectativa para realização do próximo concurso PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), que está recebendo propostas de bancas. Vale lembrar que as empresas organizadoras estão sendo avaliadas para o andamento do certame para cargo de soldado.

Concurso PM MS

O novo concurso PM MS (Polícia Militar do Mato Grosso do Sul) já está com edital pronto e muito se especula sobre como se preparar para as provas, mas o último edital da corporação não é um bom caminho.

As informações foram dadas, em entrevista ao Direção Concursos, pela Secretária de Estado de Administração e Desburocratização do estado, Ana Carolina Nardes.

Concurso PM SC

O edital do concurso PM SC (Polícia Militar de Santa Catarina) está autorizado para o preenchimento de 550 vagas e já possui algumas definições, como aplicação das provas ainda em 2022!

Essa informação foi dada pelo comandante-geral da corporação, coronel Marcelo Pontes. Segundo ele, a banca responsável por organizador o certame será definida em até 60 dias (entre os meses de julho e agosto). Depois disso, será publicado o edital e as provas serão aplicadas ainda no segundo semestre deste ano.

Concurso PM RR -Oficiais

Um novo concurso PM RR (Polícia Militar de Roraima) está previsto para ser realizado em breve. Isso porque foram designadas equipes para elaboração, acompanhamento e fiscalização do novo edital.

As Portarias que instituíram as comissões foram publicadas em Diário Oficial na quarta-feira, 10 de agosto. A previsão é que o certame oferte vagas de nível superior para os cargos de Oficial Combatente, Oficial do Quadro Médico e Quadro Complementar da corporação. Apesar da excelente notícia, o quantitativo de vagas ainda não foi divulgado.

Concurso PM PB

Novidades para os interessados no concurso PM PB (Polícia Militar do estado da Paraíba)! O edital pode ser publicado ainda em 2022.

A informação foi dada pelo governador governador do estado, João Azevêdo (PSB), que afirmou que a demanda está sendo definida.

Concurso PM SP – Oficial de Saúde

Foi publicado no Diário Oficial do estado do dia 5 de agosto, o extrato de contrato entre a Polícia Militar de São Paulo e a FGV, banca organizadora do novo concurso PM SP para Oficiais de Saúde.

Concurso PM PE – Soldado

Cresce a cada dia a expectativa pela realização do concurso PM PE (Polícia Militar de Pernambuco). Isso porque, recentemente, foram solicitadas 2.500 vagas para provimento de Soldados na corporação.

Concurso PM BA

Novidades para os concurseiros que almejam conquistar uma vaga no concurso PM BA (Polícia Militar do Estado da Bahia): o governador do estado, Rui Costa, anunciou que o novo edital será publicado nos próximos dias, com a oferta de 2 mil vagas para o cargo de Soldado.

Concurso PM AC – Oficial

Atenção concurseiros da área policial! Um novo concurso PM AC (Polícia Militar do estado do Acre) foi autorizado e pode acontecer em breve.

O documento, assinado pelo governador do estado, Gladson de Lima Cameli, prevê que a nova seleção seja destinada para os cargos de Oficial Combatente e Oficial de Saúde.

Concurso PMERJ – Soldado

Foi publicado no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (3/8), o extrato de contrato entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Ibade, banca que ficará responsável pelo edital do concurso PMERJ Saúde.

Concurso PMERJ – Saúde

Foi publicado no Diário Oficial do estado do dia 3 de agosto, o extrato de contrato entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Ibade, banca que ficará responsável pelo edital do concurso PMERJ Saúde.

Concurso Policial: editais previstos PC

Concurso PC DF – Agente de Custódia

Foi publicada no Diário Oficial do DF no dia 20 de abril, a autorização de um novo concurso PCDF para a carreira de Agente de Custódia.

De acordo o documento publicado, o novo concurso vai ofertar 50 vagas imediatas, além de 100 oportunidades para formação de Cadastro Reserva.

Concurso PC DF – Delegado

Foi publicado no Diário Oficial do DF do dia 27 de maio, o regulamento do próximo concurso PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) voltado para a carreira de Delegado.

O documento mostra detalhes importantes sobre os requisitos, além das fases do certame! O concurso ofertará 50 vagas imediatas, além de 100 oportunidades para formação de cadastro reserva ao cargo.

Concurso PC DF Administrativo

O texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do DF de 2023 já foi divulgado. Entre os editais previstos está o certame PCDF Administrativo (Polícia Civil do Distrito Federal – área administrativa) para o provimento de 260 vagas.

Concurso PC ES – Delegado

Foi formada, no dia 4 de março, uma nova comissão organizadora para o concurso PC ES. Apesar de o cargo não estar presente no documento, as maiores chances são de vagas para delegado.

Concurso PC GO

Já com banca definida, o edital do concurso PC GO (Polícia Civil de Goiás) está iminente! Após a divulgação do extrato de contrato com o Instituto AOCP, os concurseiros começaram a especular sobre o lançamento do certame, disciplinas das provas objetivas e uma possível regionalização da seleção.

Concurso PC TO

O próximo concurso PC TO (Polícia Civil do estado do Tocantins) deve ser publicado com um número ampliado de vagas para todos os cargos.

A informação foi obtida pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, onde a Secretaria de Segurança Pública do estado também salientou que um novo estudo de impacto está sendo realizado.

Concurso PC AC

Em transmissão ao vivo, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Civil do Acre (concurso PC AC).

Concurso PC SC

O concurso PC SC (Polícia Civil de Santa Catarina) terá seu edital publicado ainda em 2022! A expectativa é que sejam ofertadas 120 vagas de nível superior de formação.

Em contato com a equipe de jornalismo do Direção Concursos, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina informou a respeito da previsão de publicação do edital, que poderá ser realizada no final de 2022. A medida se deve ao período eleitoral, pois não será possível a publicação do documento durante este tempo.

Concurso PC PE

Atenção interessados em ingressar no próximo concurso PC PE (Polícia Civil de Pernambuco)! Foram solicitadas 1.000 vagas para o cargo de Agente.

A informação foi adiantada pela deputada estadual Gleide Ângelo, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais.

Concurso PC PI

Um novo concurso PC PI (Polícia Civil do Piauí) poderá acontecer em breve! De acordo com o secretário de Segurança Pública do estado, coronel Rubens Pereira, a expectativa é que o edital possa ser publicado ainda no segundo semestre de 2022.

Concurso PC RS

Um novo concurso PC RS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul) pode acontecer em 2022! A diretora do órgão, delegada Nadini Tagliari Farias Anflor, comentou sobre a expectativa de realização de um novo edital ainda neste ano.

Concurso Policial: editais previstos PP

Concurso Polícia Penal RN

O concurso Agepen RN tornou público o edital de remoção interna dos seus servidores. Muitas vezes, isso é o indício de estudos visando novas contratações.

O último concurso Agepen RN teve edital publicado em 2017, organizado pela banca IDECAN e com a oferta de 571 vagas no cargo de agente penitenciário.

Concurso Polícia Penal BA

Mais um concurso para a área policial pode ser realizado neste ano no estado da Bahia. Isso porque foi publicado a Lei Orçamentária Anual e o documento prevê a um novo edital do concurso Polícia Penal BA, com a oferta de 170 vagas.

Concurso Polícia Penal PB

O secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), coronel Sérgio Fonseca, afirmou que um novo edital para um concurso Polícia Penal PB está sendo estudado.

Concurso Sejus ES

Um novo concurso Sejus ES (Secretaria de Estado de Justiça) é esperado para ter o edital publicado ainda em 2022. O Direção Concursos obteve acesso ao projeto básico do certame.

Concurso SAP SC

Foi publicado o extrato de contrato entre a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (SAP SC) e o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES), empresa que ficará responsável pelo novo edital de concurso público.

Concurso Policial: editais previstos Bombeiros

Concurso CBMERJ

O concurso CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) está a cada dia mais próximo de ser realizado. A banca responsável pela organização do certame já foi definida, sendo o próximo passo, a publicação do edital!

Concurso Bombeiro MG

O concurso Bombeiros MG passou por uma importante movimentação para ter seu edital publicado. A banca organizadora do certame foi definida, sendo o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) o responsável por realizar as etapas da seleção.

Concurso Bombeiro MS

Foi publicada na manhã do dia 29 de julho, a resolução que instituiu a comissão do concurso Bombeiros MS (Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul).

Concurso Bombeiro RN

Por meio de live realizada em suas mídias sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou que em 2022 será realizado um novo concurso para o Corpo de Bombeiros (concurso Bombeiro RN).

Concurso Bombeiro AC

Foi publicado o extrato de contrato que oficializa a banca organizadora do próximo concurso público do Corpo de Bombeiros do Acre (concurso Bombeiros AC).

Com o contrato assinado com a IBFC, o edital do concurso Bombeiros AC pode ser publicado a qualquer momento.

Concurso Bombeiro DF

Foi publicado no Diário Oficial do DF do dia 31 de maio, uma nova convocação para os cursos de formação de aprovados no concurso Bombeiros DF de 2016.

Concurso Bombeiro SC

O concurso Bombeiros SC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi autorizado e visa o preenchimento de 515 vagas na corporação. O anúncio foi feito na manhã do dia 23 de maio de 2022.

Concurso Bombeiro PI

O próximo concurso Bombeiros PI (Corpo de Bombeiros do estado do Piauí) vai ser lançado para provimento de 100 vagas imediatas e mais oportunidades de cadastro de reserva, para cargo de soldado.

Concurso Bombeiro BA

O Corpo de Bombeiros do estado da Bahia anunciou a realização de um novo concurso com 40 vagas para o cargo de oficial, destinado a candidatos de nível médio (concurso Bombeiro BA).

O anúncio foi feito na segunda-feira (19/7) por meio de redes sociais oficiais da própria corporação. Conforme a publicação, também serão ofertadas vagas internas com a seguinte divisão:

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares: 40 vagas;

Quadro de Oficiais Auxiliares Bombeiros Militares: 45 vagas; e

Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Bombeiros Militares: 30 vagas

Concurso Bombeiro RJ

Foi publicado no Diário Oficial do estado da segunda-feira (8/8), a autorização para a realização de um novo concurso Bombeiros RJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) para o provimento de 800 vagas.

Concurso Bombeiro SP

O governo do estado de São Paulo autorizou a realização de concurso Bombeiros SP, para a contratação temporária de guarda-vidas, que atuarão no reforço da segurança nas praias durante o verão. Dessa forma, o edital poderá ser publicado em breve. A informação foi publicada em Diário Oficial na quinta-feira, 21 de julho.

Concurso policial: editais previstos Administrativo

Concurso SSP PI

Foi formada a comissão organizadora do projeto do próximo concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (concurso SSP PI).

Concurso Policial: perícia oficial

Concurso Perícia SE

Foi publicado no Diário Oficial estadual do dia 11 de julho, a portaria que institui a comissão do concurso Perícia SE.

Concurso Perícia SE – Legista

O novo concurso Perícia SE, com vagas para atuar na Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp/SE), definiu o número de vagas para função de peritos médico legistas.

De acordo com o próprio órgão, serão destinadas 15 oportunidades para o cargo, sendo 13 delas para área geral e outras duas para a área de patologia.

Concurso Polícia Científica GO

O concurso Polícia Científica GO já passa por movimentações e poderá ter seu edital publicado em breve!

A equipe de jornalismo do Direção Concursos obteve acesso exclusivo ao projeto básico do concurso Polícia Científica GO. De acordo com o documento, o Iades tem preferência como banca organizadora do certame.

Concurso Polícia Científica PR

Foi autorizado um novo concurso Polícia Científica PR para vagas de Agente Auxiliar da Perícia Oficial. Com o último edital expirado desde 2017, a comissão já está formada.

Concurso Politec AP

Um novo concurso Politec AP (Polícia Técnico-Científica do Amapá) será realizado em breve! Isso porque a banca organizadora do certame foi definida e já existe um cronograma previsto para a publicação do edital.

Concurso Politec BA

Foi publicado no Diário Oficial do dia 23 de julho, o resumo de dispensa de licitação para contratação da banca organizadora do concurso Politec BA (Polícia Técnica da Bahia).

Concurso policial: editais previstos Detran e Guarda Municipal

Concurso Detran DF

Foi publicado no Diário Oficial do DF do dia 27 de julho, o extrato de contrato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo novo concurso Detran DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal).

Concurso Detran RN

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN) suspenderam a greve após a governadora do estado, Fátima Bezerra, informar que realizará novo concurso público para o órgão.

Concurso Detran PB

Com o último concurso realizado em 2013, o Departamento de Trânsito da Paraíba (concurso Detran PB) tem a publicação de um novo edital para servidores em análise.

Concurso Detran PI

O Detran PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí) encaminhou pedido por novo concurso. Foram solicitadas, ao todo, 141 vagas de níveis médio e superior.

Concurso Detran AP

Grande movimentação no próximo concurso Detran AP (Departamento de Trânsito do Amapá)! A banca foi já foi contratada e a Fundação Carlos Chagas (FCC) será responsável pelo certame.

Concurso Guarda Municipal João Pessoa (PB)

Mais uma oportunidade de concurso PB foi anunciada. Dessa vez as vagas serão para a Guarda Municipal de João Pessoa. A novidade foi revelada pelo vice-prefeito da capital, Léo Bezerra. A expectativa é que nos próximos dias o próprio prefeito Cícero Lucena anuncie o certame. O objetivo do concurso é fortalecer a segurança pública na cidade.

Concurso Guarda Municipal de Guanambi (BA)

A Prefeitura de Guanambi, na Bahia, anunciou a criação da Guarda Municipal armada com a previsão de 100 vagas a serem preenchidas por meio de concurso público (concurso Guarda Municipal de Guanambi).

De acordo com o PL, as 100 vagas serão divididas da seguinte forma: 80 vagas para Guarda Municipal e 20 vagas para Agente de Trânsito. De acordo com informações da Agência Sertão, o edital deve sair entre janeiro e fevereiro de 2022.

Concurso Guarda Municipal de Fortaleza (CE)

O prefeito do Município de Fortaleza, no Ceará, José Sarto, anunciou a realização de um novo concurso com mil vagas para a Guarda Municipal em 2022.

Guarda Municipal de Manaus (AM)

Foi sancionado e publicado o Estatuto da Guarda Municipal de Manaus que traz, entre outras informações, detalhes sobre concurso público (concurso Guarda Municipal de Manaus), requisitos e atribuições da carreira.

Guarda Municipal de Olinda (PE)

A Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, autorizou a realização de um novo concurso público para o cargo de Guarda Municipal (concurso Guarda Municipal Olinda). O anúncio foi feito pelo próprio prefeito da cidade, Professor Lupércio.

Concurso Guarda Boa Vista (RR)

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso Guarda Boa Vista (Guarda Municipal de Boa Vista). Os nomes dos componentes do grupo foi divulgado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 3 de fevereiro.

