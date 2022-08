Concurso Público: as notícias mais importantes desta manhã de agosto

Começou mais uma semana e, obviamente, o mundo do concurso público não para! Diversas notícias foram veículadas nesta manhã em nosso blog!

Para você ficar por dentro de todos os detalhes, o Direção Concursos preparou um resumo com as principais notícias da manha desta segunda-feira, 8 de agosto. Confira todos os detalhes:

Mais um TJ em 2022?

Hoje o dia amanheceu com uma ótima notícia para quem aguarda ansiosamente pelo concurso TJ ES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo).

Foi formada a comissão de servidores e a expectativa, conforme informações repassadas pelo presidente do órgão, é de edital ainda em 2022.

Ainda não há informações sobre vagas e cargos que devem estar presentes no edital, mas há rumores de que a seleção possa ser destinada ao preenchimento de 150 oportunidades.

De acordo com o órgão, o TJ ES conta com a seguinte situação lotacional:

18 cargos vagos para Analista Judiciário Especial;

667 cargos vagos para Analista Judiciário; e

55 cargos vagos para Técnico Judiciário.

O salário inicial de um Técnico é de R$ 4.657,28. Já a remuneração inicial de um Analista é de R$ 6.713,00.

Saiba mais detalhes aqui!

Concurso público – edital TRT MA (TRT 16) publicado!

Saiu o edital do concurso TRT MA (TRT 16). São ofertadas, ao todo, 7 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos:

Técnico Judiciário Área Administrativa: 4 vagas + CR; Enfermagem: CR; e Apoio Especializado em TI: CR;

Analista Judiciário Área Judiciária: CR; Área Judiciária – especialidade de Oficial de Justiça: CR; Área Judiciária – Área Administrativa: CR; Área Judiciária – Especialidade em Contabilidade: CR; Área de Apoio Especializado – Especialidade em Biblioteconomia: CR; Área de Apoio Especializado – Especialidade em Engenharia: CR; Área de Apoio Especializado – Especialidade em Estatística: CR; Área de Apoio Especializado – Especialidade em Medicina: CR; Área de Apoio Especializado – Especialidade em Odontologia: 1 vaga + CR; e Área de Apoio Especializado – Apoio Especializado em TI: 1 vaga + CR.



Conforme divulgado no edital, as inscrições iniciam nesta segunda (8/8) e ficam abertas até o dia 6 de setembro de 2022 no portal da FGV. A taxa de inscrição varia de R$ 58,00 a R$ 68,00.

O salário inicial dos aprovados será de:

Técnico: R$ 7.591,37 ;

; Analista: R$ 12.455,30.

O concurso TRT MA não aplicará prova discursiva. Então esse é mais um motivo para você não perder tempo e iniciar agora a sua prepraração!

Novas inscrições abertas

Nesta segunda -feira (8/8) dois grandes editais abrem o prazo para inscrições aos interessados:

O concurso público SEED AP oferta, ao todo 1.182 vagas e 3.820 oportunidades de cadastro reserva para níveis médio e superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de outubro. E os aprovados farão jus ao salário inicial de até R$ 4.917,28. Saiba mais aqui!

O concurso TCE TO (Tribunal de Contas do Estado de Tocantins), por sua vez, oferta 55 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação. As provas objetivas serão aplicadas também em 16 de outubro. Os aprovados farão jus a salários iniciais de até R$ 10.51091. Saiba mais aqui!

Bombeiros RJ autorizado e já com banca definida

Hoje saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro a autorização por um novo concurso Bombeiros RJ. O edital ofertará, ao todo, 800 vagas. Veja:

Soldado: 670 vagas; e

3º Sargento: 130 vagas.

Conforme divulgado pelo Direção, o Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) fez a melhor proposta e foi escolhida para organizar o concurso Bombeiros RJ.

Expectativa é de edital ainda em 2022!

Saiba mais detalhes aqui!

Concurso público – Próximos editais Tribunais de Justiça

Já falamos anteriormente sobre o concurso TJ ES que formou comissão. Mas você sabe quais outros TJs se movimento para lançarem, em breve, novos editais?

O Direção Concursos preparou um levantamento especial para você que sonha em se tornar um servidor do poder judiciário.

Além do TJ ES, outros seis Tribunais de Justiça se movimentam por novos concursos públicos.

Quer ficar por dentro e já começar sua preparação? Então acesse a matéria clicando no link abaixo!

Próximos editais de Tribunais de Justiça!