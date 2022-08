Concurso público: Ifam lança edital com salário de até R$ 9,6 mil

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) divulgou o edital de um concurso público para contratação de 142 vagas destinadas aos cargos de professor e técnico administrativo. As oportunidades foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22).

Do total de vagas, 89 são para técnico administrativo em educação e 53 para professores, ambos para diversas áreas. As remunerações variam entre R$ 2.403,06 a R$ 9.616,18.

As inscrições serão feitas somente via internet, pelo site https://concurso.fundacaocefetminas.org.br, a partir das 10h do dia 2 de setembro de 2022 até às 23h59 horas do dia 23 de setembro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF).

Cargos e vagas

As vagas ofertadas são para os níveis médio/técnico e superior. Confira abaixo as áreas previstas para cada cargo:

Técnico-administrativo em educação (Nível E)

Bibliotecário documentalista

Contador

Médico-Área: Clínico Geral

Médico Veterinário

Nutricionista

Pedagogo

Psicólogo

Técnico em Assuntos Educacionais

Técnico-administrativo em educação (Nível D)

Assistente em Administração

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Técnico em Agropecuária

Técnico de Laboratório/Informação

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico de Laboratório/Área Química

Técnico-administrativo em educação (Nível C)

Assistente de Alunos

Professor

Administração

Agronomia/Ciências Agrárias

Artes

Automação/Controle

Bioquímica

Eletrônica

Eletrotécnica

Circuitos Elétricos

História

Informática

Instalações Hidrossanitárias e Saneamento

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Espanhol

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Inglês

Letras/Língua Portuguesa

Matemática

Medicina Veterinária

Meio Ambiente

Pedagogia

Automação Industrial

Tecnologia, Gerenciamento e Materiais da Construção

Produção Animal

Locais de realização das provas

A primeira etapa do concurso público para todos os cargos consistirá da avaliação do candidato por meio de Prova Objetiva, e será aplicada nas cidades de Manaus/AM, Eirunepé/AM, Humaitá/AM, Parintins/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tabatinga/AM e Tefé/AM, em data provável de 06/11/2022 (domingo) no horário oficial de Manaus.

O Diretor de Gestão de Pessoas e Gestor do contrato, Professor Leandro Amorim Damasceno, destaca dois pontos importantes deste concurso:

As vagas já estão definidas por campi, ou seja, o candidato deverá escolher o campus para o qual estará concorrendo a vaga, diferentemente do último concurso realizado pelo IFAM;

Outro diferencial será quanto a aplicação das provas objetivas que ocorrerá em 6 municípios do interior do Amazonas (Eirunepé, Humaitá, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé), além da capital Manaus, buscando oportunizar as pessoas que se encontram nos municípios mais distantes da capital.

No momento da inscrição o candidato poderá escolher o local de prova e campus para o qual estará concorrendo a vaga.

A taxa de inscrição para professor é de R$ 150. Para os cargos de técnico varia entre R$ 80, R$ 100, e R$ 120.