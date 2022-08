Concurso Receita: de acordo com deputado, contrato da FGV foi assinado

Novidades acerca do concurso da Receita Federal de 2022. De acordo com o deputado federal, Luis Miranda, o contrato com a Fundação Getulio Vargas (FGV) já foi assinado para comandar a seleção.

Pelas redes sociais, o parlamentar divulgou a informação e disse que obteve confirmação com a própria banca organizadora.

Miranda também ratificou que os esforços são para a realização das provas em dezembro deste ano.

Vale lembrar que na última quarta-feira, 17, o nome da banca foi revelado com exclusividade pela vice-presidente do Sindifisco, Natalia Saraiva, em entrevista ao vivo no YouTube da Folha Dirigida.

A representante da categoria, que também é auditora, obteve a informação com o próprio deputado Luis Miranda.

Receita se manifesta e nega que banca esteja contratada

Na manhã desta quinta-feira, 18, a Receita Federal emitiu um comunicado e nega que a banca organizadora de seu próximo concurso já esteja definida e contratada.

Segundo o órgão, o processo ainda está em andamento, pendente de contratação.

“A Receita Federal vem por meio desta esclarecer que não autorizou divulgar, nem realizou a divulgação de informações sobre o processo para contratação de banca examinadora do concurso público para provimento dos cargos de Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários.”

Em seu comunicado , informou também que as entidades sindicais não participam do processo de escolha da banca.

Edital do concurso Receita deve sair em 30 dias

Embora o nome já tenha sido revelado, ainda falta a confirmação oficial. A dispensa deve ser divulgada nos próximos dias, segundo informou o Sindifisco.

Natalia Saraiva indicou que, contratada a banca, o edital deve ser lançado nos próximos 30 dias. Ou seja, deve sair já em setembro, mas em data ainda não definida.

Além disso, em dezembro, as datas de 10 e 11 são as mais cogitadas. Mas, ainda não estão confirmadas, já que dependem da confirmação do edital e dos trâmites contratuais.

A representante do Sindifisco ainda garantiu que a Receita tentará não conflitar a data de sua prova com a de outros concursos, tanto grandes quanto pequenos.

Quanto às nomeações, ficarão para 2023. O prazo dado pela Economia foi a partir de março para que os provimentos aconteçam.

Concurso Receita foi autorizado com 699 vagas

Após longas tratativas a tão esperada autorização do concurso Receita finalmente foi publicada. A portaria confirmou aval para o preenchimento de 699 vagas.

As chances serão em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.