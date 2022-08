Concurso Receita Federal: órgão lança página sobre dúvidas do edital

Cresce a expectativa para a publicação do edital do novo concurso Receita Federal e pensando em sanar dúvidas sobre o certame, o órgão lançou uma página de perguntas e respostas sobre o certame.

Os questionamentos são sobre questões centrais da seleção, como a data de realização das provas, conteúdo programático, etapas e lotação dos aprovados.

Confira abaixo:

Panorama concurso Receita Federal

Como dito anteriormente, o concurso Receita Federal está autorizado para provimento de 699 vagas destinadas para candidatos com nível superior, divididas assim:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

A banca organizadora do certame já foi oficializada e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), é a responsável por conduzir a seleção. Confira aqui!

As remunerações pagas pelo concurso Receita Federal podem ser consideradas bem atrativas. Os salários iniciais variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, a depender do cargo.

As provas de Analista e Auditor serão realizadas no mesmo dia. Depois que o edital for publicado, a Receita deverá esperar, no mínimo, 60 dias para a publicação do edital.

Vale lembrar que a Fundação Getúlio Vargas já consultou disponibilidade de algumas instituições de ensino para realização das provas no dia 11 de dezembro, mas foi negado. Leia mais aqui!