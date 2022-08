Concurso Receita Federal: provas podem ficar para 2023

Após a demora no processo de autorização, a Receita Federal vive uma nova novela sobre o anúncio da banca organizadora do seu concurso para poder lançar o edital. Com isso, as provas podem acabar ficando para o próximo ano.

Mas, a pergunta que não quer calar é: e a redução do prazo para dois meses?

Para quem não sabe, a Receita Federal recebeu aval para reduzir de quatro para dois meses o prazo entre o edital e as provas. No entanto, mesmo assim as avaliações correm risco de ficar para 2023.

A informação é da vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Saraiva. Ao ser questionada sobre em quanto tempo depois do edital será aplicada a prova, respondeu:

“(…) o prazo será de do mínimo 2 meses mas diante da dificuldade de fechar a data, o mais provável é que chegue a uns 3 ou 4 meses. Só não dá pra dar certeza pq os trâmites ainda estão em curso algumas definições ainda podem mudar.”

No entanto, ela não descarta as chances de provas ainda este ano. Tudo vai depender dos trâmites e da agilidade no processo de contratação da banca e elaboração do edital.

Sobre provas ainda este ano, ela disse:

“Apesar dos atrasos, ainda é possível. Talvez em dezembro, mas não dá pra ter certeza.”

Concurso Receita já tem banca organizadora definida

Embora ainda não tenha sido divulgada, a banca organizadora para o próximo concurso da Receita Federal já foi definida. A vice-presidente do Sindifisco, inclusive, fez um registro e confirmou a informação.

A expectativa é de que o anúncio oficial contendo o nome da escolhida aconteça ainda esta semana.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) desponta como favorita, conforme apurou Folha Dirigida, mas ainda não está confirmada.

Concurso Receita pode ter edital a qualquer momento

Vale destacar que o edital do concurso Receita não deve demorar para sair. Segundo o próprio órgão, a publicação está prevista para acontecer a qualquer momento.

A informação foi passada pelo Sindifisco Nacional, após reunião com o secretário da Receita Federal, Julio César, e confirmada por Folha Dirigida

“O concurso eles disseram que saí a qualquer momento, o edital, mas que não daria para cravar a data”, disse o vice-presidente do Sindifisco, Tiago Barbosa.

Além disso, Natália Saraiva comentou recentemente sobre a previsão de realização das provas. Ela revelou que o objetivo é aplicar as avaliações ainda neste ano, em 2022:

“A expectativa é de que as provas aconteçam ainda em 2022, com posterior curso de formação de 60 dias para o cargo de Auditor, 40 dias para o cargo de Analista e nomeação em meados de 2023”, disse a vice-presidente do Sindifisco.

Concurso Receita: autorização contempla 699 vagas

A aguardada autorização do concurso Receita finalmente foi finalmente publicada, após muita espera e promessa. A portaria confirmou aval para o preenchimento de 699 vagas.

As oportunidades são em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.