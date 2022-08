Concurso Rei e Rainha do 5° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul abre inscrições

As inscrições para o Concurso Rei e Rainha do 5° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul já estão abertas. A coluna Douglas Richer do site ContilNet conversou com o secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel, que contou mais detalhes sobre o evento.

De acordo com Aldemir, o concurso existe desde de 2018 e acontece durante todo mês de setembro e elege o rei e rainha para o festival.

“Esse ano vamos eleger nosso rei e rainha do 5º festival da Farinha. O festival acontece no final do mês de setembro, do dia 26 a 28, com a festa de aniversário de Cruzeiro do Sul.

Ao longo do mês de setembro o concurso tem várias etapas. A partir do dia 30 de agosto terá a seletiva. Serão escolhidos 10 candidatos a rei e as 10 candidatas a rainha. Até o dia 27 de setembro, várias programações acontecem com o rei e a rainha.

O desfile moda praia acontece durante o mês de setembro; o Miss Simpatia no Copacabana Shopping, com votação pelas redes sociais. “Também temos o dia que fazemos um tour pelo centro histórico de Cruzeiro do Sul com todos os candidatos, conhecendo os nosso pontos históricos, além de um jantar oferecido para os finalistas. O desfile moda praia esse ano vai acontecer no Rio Crôa. Então, assim, é todo um mês de preparação para a escolha das realezas que este ano acontece no dia 27 de setembro”, comentou.

Para participar, os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, sede no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Lembrando que o prazo vai até o dia 29 de agosto.