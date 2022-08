Concurso Senado: confira as retificações previstas

Foi publicado o edital do concurso Senado e duas retificações, inicialmente, já estão previstas para serem realizadas em breve.

As alterações serão realizadas no edital para Consultor Legislativo, sendo uma delas no horário de provas e outra na pontuação de títulos.

Em relação aos horários, a assessoria do Senado informou que diferente do retratado no item 9.1 do Edital n° 4/2022, a prova objetiva para o cargo será realizada no dia 6 de novembro de 2022, de 8h às 12h30.

Veja abaixo:

Já em relação aos títulos, que no edital determina a exigência de pontuação, doutorado, mestrado e/ou pós-graduação apenas na formação de Direito, a Diretora-Geral do Senado, Ilana Trombka, informou que a questão também será corrigida.

Panorama concurso Senado

Ao todo, o concurso Senado oferece 22 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos que exigem o nível superior de formação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site da FGV, banca organizadora do certame. As taxas são de:

R$ 55,00 (Técnico Legislativo)

R$ 73,00 (Analista Legislativo)

R$ 94,00 (Advogado e Consultor)

As remunerações podem chegar ao valor de R$ 33.461,68, a depender do cargo pretendido. E as provas objetivas estão marcadas para 6 de novembro e as discursivas, para a função que houver, em 27 de novembro.