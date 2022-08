Concurso Senado: retificações publicadas; confira as mudanças

Foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25/8), as duas retificações do concurso Senado. Vale a pena ressaltar que as mudanças estavam previstas, conforme divulgado pelo Direção Concursos em 24/8.

A primeira mudança ajustou o horário de aplicação da prova objetiva (cargo de Consultor), passando do turno da tarde para o turno da manhã (das 8h às 12h30):

A segunda mudança no edital do concurso Senado alterou o termo “área” para “subárea”, conforme demonstrado na alínea “a” do tópico 11.2 do documento (edital de Consultor):

O quadro da avaliação de títulos de Consultor Legislativo também foi modificado:

A última alteração foi em relação ao número de vagas de cadastro reserva para PCDs do edital de Analista Legislativo. Anteriormente constavam 13 vagas para pessoas com deficiência na especialidade de Engenharia do Trabalho. O número foi alterado para 1 vaga. Veja:

O concurso Senado oferta, ao todo, 22 vagas e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos e especialidades:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado : 1 vaga imediata + 19 CR;

: + 19 CR; Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata + 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 3 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata + 19 CR



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal da FGV (banca organizadora do edital) até o dia 21/9.

O salário inicial do aprovado (a depender do cago escolhido) será de:

Analista Legislativo: R$ 25.897,76 ;

; Advogado: R$ 33.461,68 ;

; Consultor Legislativo: R$ 33.461,68 ;

; Técnico Legislativo: R$ 19.427,79.

Confira mais detalhes do edital aqui!