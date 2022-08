Concurso Senado: saem editais com 1.014 vagas e salários até R$34 mil

Os editais do concurso Senado Federal 2022 foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23. A oferta total é de 1.014 vagas para carreiras de nível superior, sendo 22 para contratação imediata e 992 para formação de cadastro de reserva.

Os aprovados no cadastro de reserva poderão ser convocados durante todo o prazo de validade da seleção (de dois anos, podendo chegar a quatro), a depender da necessidade do órgão. As remunerações iniciais chegam a R$34 mil, incluindo o auxílio-alimentação!

As inscrições serão abertas a partir das 16h desta terça-feira, 23. Os interessados poderão se candidatar até o dia 21 de setembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas, banca organizadora da seleção.

A lotação dos aprovados será no Senado Federal, em Brasília, mas as provas serão realizadas em todas as capitais do país em novembro. Folha Dirigida traz todos os detalhes da seleção a seguir.

Na tabela abaixo, veja a distribuição das oportunidades por cargo:

Cargo Vagas imediatas Cadastro de reserva Total de vagas Técnico Legislativo (policial legislativo) 7 173 180 Analista Legislativo 12 700 712 Consultor Legislativo 2 100 102 Advogado 1 19 20 TOTAL 22 992 1.014

Confira agora as informações sobre os cargos, requisitos e remunerações. Além dos editais para cada um:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 7 imediatas e 173 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Edital Policial Legislativo

Analista legislativo

Vagas : 12 imediatas (para seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações; Engenharia do Trabalho; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar) e 700 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Edital Analista Legislativo (diversas áreas)

Edital Analista Legislativo (Registro e Redação Parlamentar)

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Edital Consultor Legislativo

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Edital Advogado

Concurso Senado terá inscrições abertas até setembro

As inscrições do concurso ficarão abertas de 23 de agosto a 21 de setembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora. O primeiro passo será preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$55 para policial legislativo; R$73 para analista legislativo; e R$94 para consultor legislativo e advogado. O pagamento poderá ser feito até 23 de setembro.

Poderão solicitar a isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea. Para isso será necessário enviar a documentação comprobatória das condições de 23 a 25 de agosto, pelo portal da FGV.

A banca irá analisar os documentos encaminhados e divulgar o resultado dos pedidos de isenção da taxa no dia 8 de setembro, em sua página na internet.

Veja como serão as provas do concurso Senado

As etapas do concurso para o Senado Federal serão distintas a depender do cargo:

► Técnico Legislativo (policial legislativo): Provas objetivas; provas discursivas; exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

► Analista Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova prática/taquigrafia (especialidade de Registro e Redação Parlamentar);

► Consultor Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

► Advogado: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

Provas objetivas e discursivas

As provas objetivas para todos os cargos serão aplicadas no dia 6 de novembro, nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Os turnos serão diferentes a depender do cargo:

Manhã, das 8h às 12h30 Policial legislativo; Advogado. Tarde, das 15h às 19h30 Analista legislativo; Consultor Legislativo.

No mesmo dia, serão aplicadas as provas discursivas para técnico (policial legislativo) e analista legislativo.

As avaliações discursivas para consultor legislativo e advogado serão em 27 de novembro, em dois turnos, com duração de quatro horas cada, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Veja os conteúdos que serão cobrados para cada cargo na parte objetiva:

Técnico legislativo (policial legislativo):

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Processo Legislativo Constitucional

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos

Direito Constitucional

Processo Legislativo Constitucional

Direito Administrativo – Geral

Direito Administrativo – Licitações e Contratos

Direito Administrativo – Legislação de Pessoal Civil

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e da Seguridade Social

Direito Eleitoral

Direito Financeiro e Tributário

Direito Internacional Público e Privado

Direito Digital

Legislação Complementar

A prova discursiva, por sua vez, consistirá em questões teóricas ou práticas abordando os Conhecimentos Específicos do cargo.

Os editais trazem a previsão de quantas provas discursivas serão corrigidas por cargo. Serão mais de 2 mil avaliações corrigidas dos candidatos com as melhores pontuações na objetiva. Confira:

Técnico (policial legislativo): 360

Analista legislativo: 1.620

Consultor legislativo: 306

Advogado: 60

Prova prática

A prova prática será aplicada em Brasília DF apenas para os classificados ao cargo de analista legislativo na especialidade de Registro e Redação Parlamentar.

Será exigido um teste de Taquigrafia, que consistirá em apanhamento taquigráfico de texto parlamentar contemporâneo, a ser sorteado antes do início da prova.

O objetivo é medir a capacidade de memória, concentração, agilidade mental e resistência à pressão típica dos recintos onde ocorrem sessões do Senado Federal.

Teste de aptidão física

Essa etapa será apenas para os concorrentes ao cargo de técnico legislativo na especialidade de Policial Penal. Será cobrada a execução dos seguintes exercícios:

Para candidatos do sexo masculino:

5 flexões na barra fixa em um minuto;

25 flexões abdominais (tipo remador) em um minuto;

20 flexões de braço ao solo em um minuto;

Corrida de fundo de 2.400m, percorrida em doze minutos.

Para candidatas do sexo feminino:

Suspensão na barra fixa durante 15 segundos;

20 flexões abdominais (tipo remador) em um minuto;

15 flexões de braço ao solo em um minuto;

Corrida de fundo de 2.000m, percorrida em doze minutos.

Avaliação de títulos

Os candidatos aos cargos de advogado e consultor Legislativo aprovados nas etapas anteriores serão convocados para participar da prova de títulos.

Essa etapa busca aferir, a partir de elementos comprobatórios de sua experiência e formação acadêmica e profissional, a capacitação do concorrente para o melhor desempenho das atribuições do cargo.