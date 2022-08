Concurso TRT 14: contrato com a banca assinado; edital iminente

O concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre) poderá ter seu edital publicado a qualquer momento! Isso porque o contrato com a banca organizadora do certame, FCC, foi assinado nesta quinta-feira, 25 de agosto.

O documento detalha o acordo de contratação entre o órgão e a banca, além de orientações de como acontecerão as etapas do certame. A previsão é que 15 mil candidatos sejam inscritos na seleção, que ocorrerá nas cidades de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

Os cargos ofertados serão os seguintes:

Analista Judiciário – Área Judiciária

Analista Judiciário – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – especialidade Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – especialidade Tecnologia da Informação

Em relação à etapa discursiva, o documento detalha o número de provas a serem corrigidas. Confira:

Panorama Concurso TRT 14

Os concursos mais recentes aconteceram nos anos de 2015 e 2018, ambos organizados pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

O concurso TRT 14 de 2015 ofertou, ao todo, 6 vagas imediatas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva para os seguintes cargos:

Nível médio Técnico Judiciário – Área Administrativa; Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação;

Nível superior Analista Judiciário – Área Judiciária Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Tecnologia da Informação



O salário inicial para os cargos de nível médio foi de R$ 5.365,92, enquanto que a remuneração para os cargos de nível superior foi no valor de R$ 8.803,97.

Já o certame de 2018 foi destinado ao preenchimento de 2 vagas imediatas, além de oportunidades de Cadastro Reserva para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Estatística

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Psicologia.

De acordo com o edital de abertura, as remunerações para os cargos de nível superior foram estipulado no valor de R$ 11.006,83.

Resumo concurso TRT 14