Concurso TRT: 142 vagas podem ser preenchidas até outubro

Novidades para os concurseiros interessados em uma oportunidade em concurso TRT: cerca de 142 vagas podem ser preenchidas até o final de outubro.

A informação consta em um ofício circular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que a equipe do Direção Concursos teve acesso, nesta segunda-feira (29/8).

De acordo com o documento, as vagas autorizadas para provimento, estão previstas para serem divididas entre os seguintes TRTs:

TRT 1 (RJ)

TRT 2 (SP)

TRT 4 (RS)

TRT 6 (PE)

TRT 7 (CE)

TRT 10 (DF/ TO)

TRT 11 (AM/RO)

TRT 12 (SC)

TRT 14 (RO/AC)

TRT 15 (Campinas)

TRT 18 (G)

TRT 20 (SE)

TRT 21 (RN)

TRT 24 (MS)

Importante frisar que as autorizações são destinadas para oportunidades nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

O Tribunal Regional do Trabalho que mais conta com vagas autorizadas no total é o TRT da 15ª Região, com 17 vagas, sendo 7 de Analista e 10 de Técnico.

Confira a imagem abaixo, na íntegra:

Já os demais TRTs, não conseguirão prover os cargos até a data limite, por diversos fatores, como edital publicado recentemente, edital próximo de ser publicado ou homologação de concurso TRT após outubro.

Veja mais detalhes na imagem abaixo: