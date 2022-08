Concursos, caso de raiva humana no AC e treta entre blogueiras: veja as mais lidas

Na última sexta-feira (12), o prefeito Tião Bocalom publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) que instaura a comissão do concurso público efetivo da Prefeitura de Rio Branco.

Ao ContilNet, o secretário de Gestão Administrativa do município, Johnatan Santiago, deu detalhes sobre o certame.

Santiago explicou que neste momento a comissão foi instalada e fará a parte burocrática para a realização do certame.LEIA MAIS.

Saúde do Acre notifica caso de raiva humana; paciente está em coma

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia, informou nesta terça-feira (16), o registro de um caso de raiva humana, na cidade fronteiriça de Cobija, na Bolívia.

De acordo com a Sesacre, o paciente está em coma e não tem antecedentes de mordedura de cão ou gato. A infecção foi diagnosticada na última quinta (11). LEIA MAIS. QUARTA-FEIRA

Filho de deputado se envolve em grave acidente e vai parar no PS com outras vítimas

O filho do deputado estadual Roberto Duarte Junior, identificado como Roberto Duarte Neto, ficou ferido após um grave acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (17), na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Ainda no acidente, ficaram feridas mais quatro pessoas, sendo o motorista identificado como Arnaldo, a passageira Dauvina Máximo Mesquita, 46, e mais duas pessoas não identificadas.

“Safada, bandida e chachorra”: Influencers do Acre trocam acusações e caso vai parar na Justiça

A internet acreana está sempre surpreendendo e a ‘treta das blogueira’, que mais parece uma novela, ganha mais um capítulo.