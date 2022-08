Concursos, denúncias de assédio na Sesacre, bastidores da política e mais: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Salário até R$4 mil: prefeitura lança edital de processo seletivo para contratação temporária

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor e Servidores Administrativos, destinado a selecionar candidatos para atuarem na Rede Municipal de Ensino, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 1.663/2007. LEIA MAIS.

Acreanos aproveitam última noite da Expoacre 2022; VEJA FOTOS

As filas nos portões da Expoacre 2022 neste domingo (7) começaram cedo. Os acreanos estão aproveitando o último dia da feira nesta 47ª edição.

Os números oficiais ainda serão divulgados, mas esta edição da Expoacre promete ser umas das maiores em relação à estrutura e também a participação do público. LEIA MAIS.



TERÇA-FEIRA

Veja quem marcou presença no show de Wesley Safadão na ExpoAcre; FOTOS





O show do cantor Wesley Safadão marcou o final da ExpoAcre 2022, no último domingo (7).

O colunista James Pequeno marcou presença no espaço e trouxe os melhores cliks. Confira! LEIA MAIS.



No AC, quase 500 servidores da Secretaria de Educação podem ficar sem salário

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou na edição do Diário Ofical (DOE) desta terça-feira (9) um edital de notificação aos servidores públicos da pasta. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Denúncia de assédio coletivo e “tenebroso” na Sesacre é enviada ao MPAC; pasta vai investigar

Servidoras da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) estão em pânico com as atitudes de um homem que elas descrevem como “tenebroso”. De acordo com a denúncia, ele utiliza do argumento de que é influente na Casa Civil para aliciar as mulheres.

Entre as coações, a ameaça de exoneração, especialmante para as servidoras que são terceirizadas. “É um homem tenebroso que chega beijando e agarrando a gente e ainda manda áudios e mensagens obscenas. Quero pedir ajuda ao governador Gladson Cameli e também formalizamos denúncia ao Ministério Público”, disse uma das denunciantes. LEIA MAIS.

O servidor público deve ser indenizado por licença-prêmio não usufruída

A licença-prêmio é o benefício estatutário pelo qual o servidor poderá se afastar do trabalho por 03 (três) meses sem prejuízo da remuneração integral, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício prestado à Administração Pública. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Leilão no Acre tem mais de 100 veículos disponíveis e motos por até R$ 400

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) divulgou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11), a realização de um leilão virtual

Serão leiloados de veículos conservados, removidos, e retirados de circulação em Rio Branco decorrentes de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. LEIA MAIS.

Pimenta no Reino: Jorge e Marcus vão para o ‘sacrifício’ nas eleições deste ano



Na política, se diz que alguém vai para o ‘sacrifício’ quando deixa de disputar um cargo que teria uma eleição relativamente confortável, para disputar outro que dificilmente se elegeria. Isso acontece por conta de uma nova conjuntura política que se desenha e/ou de uma necessidade partidária. LEIA MAIS.

SEXTA-FEIRA

Prefeitura de Rio Branco anuncia concurso público em decreto no Diário Oficial

O prefeito Tião Bocalom assinou um decreto na manhã desta sexta-feira (12) que anuncia a abertura de um concurso público efetivo na Prefeitura de Rio Branco.

O documento de Nº 1.198 “determina a composição da Comissão do Concurso Público Efetivo para provimento de cargos do Munícipio”, “tendo em vista a aposentadoria e exoneração de servidores, bem como para ampliação dos serviços aos munícipes”. LEIA MAIS.

Meire Serafim desiste de candidatura a deputada federal

A primeira-dama do município de Sena Madureira e deputada estadual Meire Serafim (União Brasil) não vai mais disputar uma vaga na Câmara Federal.