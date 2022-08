Concursos, guerra de facções e mais: confira as notícias mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Maria Gilciane Albuquerque, 39 anos, conhecida como “Gil” e o filho dela, Dhonathan Everton Albuquerque, 19, foram feridos a tiros no início da manhã desta terça-feira (23) na rua Ruanda, no Bairro Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. LEIA MAIS.

Tragédia: casa pega fogo enquanto casal dormia no interior do Acre

A sentença, do juiz de Direito titular da unidade judiciária, Alesson Braz, publicada no Diário da Justiça eletrônico (DJe), desta quinta-feira, 19, considerou que as práticas delitivas foram comprovadas durante a instrução do processo, sendo a responsabilização criminal dos autores medida impositiva. LEIA MAIS.

A 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco condenou três policiais militares a penas individuais de 8 meses de detenção, por constrangimento ilegal e lesão corporal, durante abordagem de dois homens detidos por conduta suspeita.

PMs no Acre são condenados por abordagem com constrangimento e lesões

Piso salarial da Enfermagem é implementado no Acre por meio de acordo coletivo

Todos os trabalhadores da enfermagem no país comemoram a promulgação da tão esperada Lei nº 14.434/2022, que criou o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira. A norma está em vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União no dia 5 de agosto deste ano.

Conforme os salários previstos em lei, os enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês. Técnicos de enfermagem devem receber no mínimo 70% disso (R$ 3.325). Já auxiliares de enfermagem e parteiras têm de receber pelo menos 50% desse valor (R$ 2.375). LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Morre o Chefe, um dos mais tradicionais comerciantes de Rio Branco





Morreu na noite desta terça-feira (23), em Rio Branco (AC), o comerciante Tancredo Silva de Souza, conhecido como “Chefe”. Ele tinha 69 anos de idade e há anos lutava contra um câncer no fígado.

O comerciante era dono do Bazar Chefe, tradicional lojas de ferragens e utensílios domésticos situada na Rua Epamiondas Jácome, na Praça da Bandeira, no centro da Capital. LEIA MAIS.

Criminosos invadem escola de Rio Branco em busca de integrante de facção rival

Criminosos em fuga invadiram a Escola Pública Infantil Maria Olívia Sá de Mesquita e acabaram sendo agredidos por membros de organização criminosa armados, na tarde de segunda-feira (22), na Avenida Noroeste, ao lado da Policlínica do Conjunto Tucumã I, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas que pediram para não serem identificados, o primeiro homem que invadiu a escola estaria em fuga após ser visto furtando uma residência próximo à Policlínica do Tucumã. Ao entrar no estabelecimento de ensino, o bandido entrou na sala de aula correndo, pegou o celular de uma professora e pulou a janela e fugiu em seguida. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Uma nova “uma forte onda polar” chega ao Acre no próximo domingo (28). É o que garante o pesquisador Davi Friale. Segundo o “mago do tempo”, ela chega na segunda-feira, mas “a partir da tarde e durante a noite para segunda-feira, deverão ocorrer chuvas generalizadas, podendo ser fortes e acompanhadas de temporais”, afirma.

Mas antes o calor predomina “com possibilidade de serem registrados novos recordes de calor em Rio Branco e no interior do Acre, cujas máximas deverão oscilar entre 34 e 37ºC”, destacou Friale. LEIA MAIS.

Mesários do Acre vão receber maior auxílio do Brasil por conta do horário de votação

Os mesários que vão trabalhar nas Eleições de 2022 em todo território acreano terão tratamento diferente dos que devem atuar no restante do país.

Por conta do horário de votação diferente em relação às outras unidades (início previsto para 6h e término às 15h, no 1º e 2º turno), o valor do auxílio-alimentação para os voluntários acreanos será de R$ 90 em espécie. LEIA MAIS.

SEXTA-FEIRA

Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo com salário de R$ 3 mil; confira edital



O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Ieptec/ Dom Moacyr divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26) a abertura do processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, na modalidade de supervisor de curso, para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos. LEIA MAIS.

Saiba quem são os candidatos mais ‘gatos’ das Eleições no Acre na lista do ContilNet

As eleições estão às portas. No Acre, 134 se registraram no Tribunal Eleitoral para concorrer às oito vagas do estado na Câmara dos Deputados e 348 tentarão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro.

Sete concorrem ao Governo do Estado e nove ao Senado. Muitos candidatos são conhecidos, outros nem tanto, mas fizemos uma lista dos candidatos que prometem não ganhar apenas votos, mas também muitos corações.

Confira os cinco ‘candigatos’ e cinco ‘candigatas’ nas eleições 2022 no Acre, CLICANDO AQUI.