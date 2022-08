Concursos TRT 2022: veja 6 editais que podem sair em agosto

O mês de agosto é conhecido por ter quase um ano dentro dele de tão longo e demorado. Mas, embora muitos não gostem desse mês que costuma passar se arrastando, ele promete trazer muitas novidades na Justiça do Trabalho.

Têm seis editais de concursos TRT previstos e que podem dar o famoso ‘ar da graça’ neste mês.

Portanto, quem busca uma oportunidade de técnico ou analista em tribunais da Justiça do Trabalho, é melhor dar aquele gás nos estudos. O mês promete fortes emoções.

E as chances vão ser para os candidatos das regiões Sudeste, Nordeste e Norte. Veja quais TRTs que estão com editais iminentes:

A maioria já está com preparativos bem avançados e caminham para, inclusive, aplicar provas ainda este ano. Será que vai ter dara para tanto tribunal?

A seguir, veja mais detalhes sobre estes concursos!

Concurso TRT MG será organizado pela Fumarc

O concurso do TRT de Minas Gerais avançou nos seus preparativos e teve a sua organizadora anunciada. A Fumarc será a banca responsável e foi definida por meio de dispensa.

O próximo passo deverá ser a assinatura do contrato e, em seguida, a publicação do edital. Os cargos e vagas ainda não foram anunciados.

A seleção contará com oportunidades na área de Apoio, em cargos de técnico e analista judiciários.

O último concurso TRT MG aconteceu em 2015, visando apenas a formação de um cadastro de reserva.

Concurso TRT BA já tem comissão formada

Diferentemente do anterior, o concurso TRT BA ainda não tem banca definida. Mas, já formou a sua comissão organizadora e deve ter esse avanço em breve. O grupo, inclusive, foi alterado recentemente.

Recentemente, o TRT BA realizou a redistribuição de cargos para o TRT PI, conforme ordenou o CSJT. Foram enviados, sem reciprocidade, dois cargos vagos, sendo eles:

um Analista Judiciário/Administrativa; e

um Técnico Judiciário/Administrativa.

O último concurso TRT BA foi lançado em 2013, quando visava preencher vagas nas carreiras de técnico e analista judiciários.

Concurso TRT 8 será organizado pelo Cebraspe

Após vários tribunais terem anunciados a FCC como banca, o concurso TRT 8 foi lá e anunciou o Cebraspe. A banca foi confirmada em junho pelo tribunal, mas somente na última semana a dispensa foi publicada em Diário Oficial.

O próximo passo é assinar o contrato com a banca.

Inclusive, o próprio tribunal já informou pelas redes sociais que estima lançar o edital em agosto. Por isso, é possível esperar o lançamento para os próximos dias ou semanas.

O TRT do Pará e Amapá não realiza concurso desde 2015. Na época, a oferta foi para as carreiras de técnico e analista judiciários.

Concurso TRT PB já tem banca definida e contratada

Um dos editais da Justiça do Trabalho que estão mais avançados é o do concurso TRT PB. A Fundação Getulio Vargas (FGV) já foi definida e teve o seu contrato assinado.

Recentemente, o presidente falou que estima aplicar as provas ainda este ano, em novembro.

Os cargos e vagas também já foram confirmados. A seleção terá quatro vagas efetivas e imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As chances estarão divididas por:

uma vaga de analista judiciário – área judiciária

duas vagas de técnico judiciário – área administrativa sem especialidade; e

uma vaga de técnico judiciário – tecnologia da informação.

Concurso TRT 14 terá a FCC como banca organizadora

Após pegar diversos editais de TRT nos últimos meses, a Fundação Carlos Chagas perdeu um pouco a sua hegemonia. Mas, está confirmada para organizar o concurso TRT14, com abrangência em Rondônia e no Acre.

A banca foi anunciada em julho, mas ainda não teve o seu contrato assinado. Este deve ser o próximo passo.

Segundo o tribunal, atualmente existem 82 cargos vagos nas carreiras de analista e técnico judiciário de diversas áreas. Estima-se que essas funções sejam contempladas no próximo edital, sendo elas:

analista judiciário – área Administrativa, sem especialidade;

– área Administrativa, sem especialidade; analista judiciário – área Judiciária, sem especialidade;

– área Judiciária, sem especialidade; analista judiciár io – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal;

io – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação;

– área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação; técnico judiciário – área Administrativa, sem especialidade; e

– área Administrativa, sem especialidade; e técnico judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação.

O quantitativo de vagas para cada cargo ainda não foi divulgado. A previsão é de que a oferta seja baixa, mas com o cadastro de reserva o aproveitamento poderá ser feito durante todo o prazo de validade.

Concurso TRT MA também terá a FGV como banca

Outro concurso que já tem banca e será organizado pela Fundação Getulio Vargas é o do TRT da 16ª Região, no Maranhão. O contrato com a organizadora, inclusive, já foi assinado e o edital pode sair a qualquer momento.

Também já foram confirmados os cargos. A seleção terá as seguintes oportunidades:

quatro vagas serão para analista judiciário na área de Tecnologia da Informação (TI);

quatro vagas serão para técnico judiciário na área de Tecnologia da Informação (TI); e

cadastro de reserva para os cargos de diversas especialidades.

Também foi confirmado que o concurso do TRT16 terá vagas imediatas para os cargos de diversas especialidades. Entretanto, ainda não se sabe quais serão as áreas.