Confira a agenda dos candidatos a governador do Acre nesta quarta-feira

Confira aqui as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta quarta-feira (17).

GLADSON CAMELI (PP)

9h: Gravação programa eleitoral

15h30: Agenda institucional

JORGE VIANA (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Em Rio Branco, serão realizadas visitas nos bairros Conquista e na Baixada, liderados por Marcus Alexandre e, em Cruzeiro do Sul, Nazaré Araújo cumpre agenda de visita a imprensa, diálogo com apoiadores e partidos. Também reúne com apoiadores em Rodrigues Alves.

NILSON EUCLIDES (PSOL)

Reunião de comando de campanha na sede do partido com a militância.

MARA ROCHA (MDB)

– 08h: Caminhada da Esperança na Estrada da Sobral;

– 16h: Adesivaço no semáforo do bairro 6 de Agosto;

– 19h: Reunião com apoiadores no bairro Tropical.

SÉRGIO PETECÃO (PSD)

– 06h: Café da manhã com apoiadores;

– 07h: Deslocamento para Tarauacá;

– 10h: Previsão de chegada ao município interiorano;

– 14h: Conversas e contatos políticos;

– 19h: Inauguração do Comitê da coligação Com a Força do Povo, em Tarauacá.

DAVID HALL (AGIR)

07h até às 9h – Discussão com o Movimento Acorda Educação sobre a carta-compromisso com os professores da rede estadual proposto pelo SIMPROACRE para o dia 18 às 17h, com a presença do candidato a Deputado Estadual Professor Tonny e do candidato a Deputado Federal Prof. Jhonatan.

09h até 11h – Reunião com Ana Lycia (Representante do Renova BR) acompanhamento de candidaturas de ex-alunos do RENOVABR

13h00– Entrevista com o Muniz na TV Rio Branco, acompanhado pelo Dimas Sandas, Maria Zuila e Saraiva.

15h0– Sorteio com os candidatos ao governo na sabatina do AC24HORAS

17h00– Reunião com a Loreny proprietária do Bactérias Lanche no Mercado Velho