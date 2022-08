Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre nesta segunda-feira

Confira a agenda desta segunda-feira (29) dos candidatos ao Governo do Estado.

Gladson Cameli (PP)

– 08h: Gravação (Marketing); 10h: Reunião política com empresários do ramo madeiro, no Tardezinha Grill Fishes, bairro Bosque;

– 12h: Entrevista na Rede TV:

– 18h30: Lançamento da candidatura a reeleição do deputado estadual Manoel Moraes, na Maison Borges, bairro Distrito Industrial.

– 19: Lançamento da candidatura do deputado estadual Gerlen Diniz.

David Hall

– 08h até 10h30: Visita no Bar do Seu BAIANO com o candidato a Deputado Federal Emilson Chaves;

15h até 18h: Caminhada no ramal Bom Jesus, na Vila Acre;

– 19h até 20h: Live Sobre o Plano de Governo com o candidato ao Senado Dimas Sandas, com o tema sobre saúde.

Jorge Viana (PT)

– Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

– Pela manhà o candidato Jorge Viana participa de entrevista na Rádio CBN Amazônia; Em seguida, apresenta seus compromissos de governo para os profissionais da engenharia e diretora do CREA Acre; À tarde participa de reuniões com

lideranças políticas e religiosas;

– A noite participa da inauguração de comitê do candidato a deputado federal Leo de Brito e ainda faz gravações para o programa de

televisão.

Márcio Bittar

– 7h30: visita ao comércio da Estação

Experimental;

10h: Reunião no escritório em frente à Santa Casa com as candidatas mulheres do União Brasil;

14h: Reunião interna com coordenação de campanha;

À noite, gravação de programa para o horário eleitoral gratuito.

Mara Rocha

A candidata pelo MDB cumpre agenda no município de Brasileia.

Sérgio Petecão (PSD)

– 12h: Confraternização dos trabalhadores do

ramo da energia, na Chácara Boi Cagão;

15h: Conversa com lideranças do Segundo Distrito.

Professor Nilson

– 8h às 12h: Visitas a apoiadores;

17h: Sabatina no programa Papo Informal, do site Notícias da Hora.