Confirmamos todo o elenco feminino de A Fazenda 14

A coluna segue apurando os nomes masculinos desta edição e até o momento já publicou que o ator Thomaz Costa e o empresário Victor Igoh assinaram contrato e também estarão na atração.

Com apresentação de Adriane Galisteu e direção geral de Rodrigo Carelli, a décima quarta edição do reality rural da Record TV estreia no dia (13/9) às 22h45 com vinte e um participantes.