Conheça a história de um fotógrafo acreano que se tornou pai depois de um ensaio

A história do pai Assis Lima começou com uma intuição. Ele buscava uma modelo negra que estivesse grávida e, num passe mágico do destino, encontrou amor em dose dupla: uma esposa e uma filha.

Assis Lima é fotógrafo acreano com especialidade em fotografia de gestantes e, além de ter conseguido um belo ensaio, sua vida mudou para sempre após conhecer Ediane Caetano, modelo negra que já foi eleita Miss Beleza Negra 2016.

No ensaio fotográfico, ele e Ediane se aproximaram e para tratar o assunto com maior objetividade (porque cada detalhe dessa história tem um sentido), Assis clicou as primeiras fotos daquela que seria sua filha.

Mas essa união foi tão perfeita que parece que teve a mão de um anjo, que nessa história, chama-se Laura. A pequenina, que nasceu alguns dias após o ensaio, teria sido registrada apenas com o nome da mãe. E foi nesse momento que surgiu o pai Assis.

Com todo afeto e cuidado, Assis abraçou as duas, mãe e filha, e numa atitude mais do que digna, foi até o pai biológico de Laura para pedir permissão para registrá-la como sua filha. E sendo mesmo uma vontade do destino, assim aconteceu.

Edna Laura Caetano Lima nasceu no dia 27 de setembro de 2017 e foi registrada pelo pai Assis, que cuidou dela com todo amor e carinho. O primeiro olhar dos dois foi registrado e eternizado:

E desse amor, outro fruto fundamental foi gerado. Assis Lima havia dito para Ediane que não podia ter filhos, então a vinda de Laura foi um grande presente para ele. “Nem passava pela minha cabeça engravidar novamente porque ele disse que não podia ter filhos. No aniversário de um ano de Laura eu me senti enjoada e ao fazer o teste, constatei a gravidez”, lembra Ediane.

Mais um presente do destino estava chegando para o pai Assis, um fruto muito amado, que hoje alegra ainda mais a vida do casal. O pequeno Marcus Vicente hoje é chodó da família, filho biológico de Assis e Ediane.

Mas entre os filhos, Assis Lima deixa claro para qualquer pessoa que conviva com ele, que não existe nenhuma diferença: o amor é incondicional para os dois. Marcus Vicente e Laurinha são os responsáveis por tanta felicidade desse papai mais que especial.

E essa emocionante história não para por aí. Os cuidados com a saúde de Laurinha, que desde os seis meses de vida exigem uma atenção especial, são prioridade para Assis. Ela precisou fazer fisioterapia até os dois anos e, após esse período, recebeu o diagnóstico do espectro autista.

É amor demais na vida desse pai, que concilia sua vida profissional e as obrigações em casa para oferecer o melhor aos seus filhos. É com um exemplo de pai assim que o ContilNet homenageia todos os pais que lutam por seus filhos, que são mais que heróis: são humanos.

E quem disse que não tem surpresa? Esta matéria foi produzida sem o conhecimento do pai Assis, uma justa homenagem da sua esposa, Ediane, para o homem da sua vida:

