Conmebol divulga vídeo do VAR em gol de Arrascaeta; entenda a regra

O único lance polêmico da partida aconteceu no primeiro tempo. A bola bateu no braço de João Gomes e sobrou para Arrascaeta marcar um golaço.No campo, o árbitro argentino Patrício Loustau entende que a posição do braço do jogador do Flamengo é natural. Opinião compartilhada pelo árbitro de vídeo, o também argentino Germán Delfino.

Veja a conversa entre eles:

Árbitro: – Está em posição natural e vem de um companheiro. Não vi uma mão marcável.