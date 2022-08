Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Acre passam por aprimoramento e qualificação profissional

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com a Associação dos Conselheiros e Ex-conselheiros titulares do estado do Acre (ASCONTAC), promoveu nesta quarta-feira (17), um seminário de aprimoramento e qualificação profissional, no auditório do Cine Teatro Recreio.

O encontro contou com as presenças de servidores, técnicos da SASDH e dos conselheiros tutelares da capital. O objetivo do evento foi trabalhar a formação profissional dos funcionários.

Um dos palestrantes, Reinaldo Balbino que é conselheiro tutelar, no estado de São Paulo, com formação em direitos humanos com ênfase no direito da criança e do adolescente, disse que o foco principal da palestra foi mostrar os serviços sócios assistenciais e observar como eles se relacionam para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

“O conselho tutelar é um órgão que atua na defesa dos direitos que visa a proteção. Portanto existe uma relação, um empenho muito grande entre o conselho tutelar e a política de assistência social”.

A vice-presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-conselheiros do Acre, Lucinaira Carvalho enalteceu o evento. Ela informou que é um momento muito especial e que conhecimento é vida.

“Quando proporcionamos uma formação, estaremos atendendo melhor ainda os nossos usuários do serviço”, explicou.