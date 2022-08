ContilNet entrevista candidatos ao Governo do Acre em transmissão ao vivo

No intuito de manter a sociedade acreana mais informada sobre tudo o que acontece nas Eleições de 2022, o ContilNet entrevista entre os dias 5 e 9 de setembro todos os postulantes ao Governo do Estado.

SAIBA MAIS: Apoio a Bolsonaro e agronegócio estão entre propostas de candidatos do AC

David Hall (Agir), Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (União Brasil), Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Nilson Euclides (Psol) vão apresentar suas propostas para a população em 1h de transmissão ao vivo, com perguntas padronizadas e previamente estabelecidas.

O conteúdo será exibido em tempo real nos perfis do ContilNet no Youtube, Instagram e Facebook.

As entrevistas vão acontecer todos os dias da semana, entre as 19h e 21h.

“Uma forma democrática de levar a todos os acreanos as propostas dos candidatos, pluralizar as discussões, promover trocas e colocar à disposição de todos os nomes que estão postas nesse cenário atual. As perguntas escolhidas para os candidatos são as de interesse público, envolvendo temáticas que abordam as mais diversas esferas do poder. Nossa intenção é oferecer o melhor conteúdo de uma forma leve e acessível”, disse o editor chefe do site, Everton Damasceno.

O horário e data de cada candidato serão divulgados em breve.