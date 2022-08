ContilNet Telecom comemora 20 anos preparada para evolução da fibra ótica

São 20 anos de experiência e respeito aos seus clientes. É com o nome igual ao nosso site e parceria garantida com a gente, que a ContilNet Telecom oferece know-how na área de tecnologia e oferta de internet.

Sempre pronta para as mudanças e avanços das tecnologias, a ContilNet contribuiu com o crescimento da conectividade na capital Rio Branco, desde a implantação da internet discada nos anos 90, passando pela ADSL nos anos 2000, a rádio e agora fibra óptica até a casa do cliente.

Com uma equipe atuante e antenada, a ContilNet Telecom está presente também nos municípios de Senador Guiomard e Bujari. “Estamos preparados para o futuro da evolução da fibra óptica”, disse o gerente, Ermilson Silva.

ExpoAcre 2022

A ContilNet Telecom trouxe serviços também para a ExpoAcre, para demonstrar sua capacidade de atender grandes eventos, oferecendo a internet gratuita wi-fi para todos os visitantes da feira, com cobertura em todas as áreas de estandes.

Também está entregando serviço de qualidade para estúdios de transmissão, como por exemplo a internet estável para as transmissões dos leilões virtuais da ExpoAcre.

Retransmissão de TVs e Filmes HD

A empresa também está lançando a plataforma de retransmissão de canais de televisão com aplicativos próprios para smartphones, smart TVs e web, com 85 canais que estarão disponíveis gratuitamente para clientes dos planos de 400 mega e 700 mega, com uma grade que contempla desde os canais abertos locais e nacionais e ao vivo, como também filmes lançamentos.

Contatos: 0800 720 6200 / Whatsapp Vendas: 68 99604-6700