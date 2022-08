Convidado para início do Espanhol, Luva de Pedreiro é “apresentado” no Atlético de Madrid

Fenômeno das redes sociais, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro está na Espanha para prestigiar o início do Campeonato Espanhol, que começa nesta sexta-feira, a convite da La Liga. Mas o baiano não parou por aí. O influenciador pagou de novo reforço do Atlético de Madrid, com direito a fotos com a camisa do clube no estádio Wanda Metropolitano.