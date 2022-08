Copa TV Gazeta de futsal prossegue neste sábado no CIE; confira

Três jogos movimentam na noite deste sábado (27), no ginásio do Centro de Iniciação dos Esportes (CIE), a Copa TV Gazeta de Futsal. O duelo entre AESP/Epitaciolândia e Nacional Futsal abrem os confrontos, às 19h.

Na sequência, às 20h, as equipes da Revolução/Brasiléia e Rei da Castanha medem forças. O duelo entre Carlos Barbosa/Xapuri e Caldeirão das Tintas/Chico Mendes encerram os confrontos da noite.

Conforme o regulamento da Copa TV Gazeta de Futsal 2022, 16 equipes avançam para a segunda fase da competição para buscar uma vaga nas quartas de final em jogo único.

De acordo com o coordenador da competição, desportista Auzemir Martins, 10 equipes, juntamente com mais três apontadas por índice técnico, além de duas equipes de Cruzeiro do Sul e outra do confronto entre São Felipe (Sena Madureira) x Vila City (Manoel Urbano), garantem vaga na segunda fase da competição.

Nesta temporada, o troféu de campeão da V Copa TV Gazeta de Futsal será em homenagem aos 20 anos do programa jornalístico Gazeta Alerta.

O campeão será agraciado com uma premiação de R$ 5.000,00 + troféu, enquanto o vice-campeão receberá R$ 3.000,00 + troféu. Também haverá premiação ao artilheiro e ao melhor goleiro do torneio. Cada um vai receber um troféu e um vale compra no valor de R$ 250,00.