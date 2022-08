Corinthians x Flamengo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O duelo de volta, no Maracanã, valendo vaga na semifinal e um prêmio de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual) acontece na próxima terça-feira, no mesmo horário. Vale lembrar que o gol como visitante não é mais critério de desempate e, em caso de igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.

Vice-líder do Brasileirão, o Corinthians chega de uma vitória sobre o Botafogo no último sábado. O Timão tem praticamente força máxima para enfrentar o Flamengo. O técnico Vítor Pereira poupou alguns de seus titulares no jogo passado, casos de Fagner, Maycon, Willian e Yuri Alberto.

Já o Flamengo chega embalado, sem perder há seis jogos. A última derrota foi justamente para o Corinthians, o 1 a 0 com gol contra de Rodinei, em Itaquera, pelo Brasileirão. No sábado, o Rubro-Negro goleou o Atlético-GO por 4 a 1, também poupando os principais jogadores.

A última vez em que Corinthians e Flamengo se encontraram na Copa Libertadores foi em 2010, quando os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas de final. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o Rubro-Negro levou a vaga por ter feito um gol fora de casa.

Antes, os times já tinham se enfrentado na fase de grupos da Libertadores de 1991. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 em Cuiabá. No segundo, vitória do Flamengo por 2 a 0 no Pacaembu, naquela que ficou conhecida como “Noite das Garrafadas”. A partida terminou aos 38 minutos do segundo tempo quando a torcida corintiana começou a atirar objetos em campo.

Transmissão: SBT e Conmebol TV.

Tempo Real: você acompanha tudo no ge (clique aqui para seguir).

Escalações prováveis

Corinthians – Técnico: Vitor Pereira

Vítor Pereira deve levar dúvidas na escalação até uma hora antes da partida. Gerindo titulares no jogo contra o Botafogo, o treinador deu alguns indícios da equipe contra o Flamengo. Com Róger Guedes no banco, a briga no ataque, para atuar ao lado de Yuri Alberto e Willian, está mais para Adson e Gustavo Mosquito. No meio-campo, Maycon, Du Queiroz e Cantillo devem formar o trio.

A dupla de zaga corintiana terá mudanças. Raul Gustavo, que trata um edema na coxa, treinou na véspera, mas é dúvida. Com isso, Balbuena e Bruno Méndez tendem a disputar uma vaga ao lado de Gil, poupado na última partida. A dupla gringa do Timão fez bom jogo contra Atlético-MG e Botafogo. Renato Augusto, recuperado de lesão no músculo solear, ainda será desfalque, mas pode ficar à disposição para o jogo da volta.

Possível time: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena (Raul Gustavo) e Fábio Santos; (Lucas Piton) Du Queiroz, Cantillo e Maycon; Adson (Gustavo Mosquito), Willian e Yuri Alberto.

Quem está fora: Léo Natel, Luan, Mateus Vital e Ramiro (fora da lista de inscritos); Renato Augusto (recém-recuperado de lesão no músculo solear).

Pendurados: Ninguém

Flamengo – Técnico: Dorival Jr.

A tendência é de que o time que vai iniciar o jogo seja o mesmo que venceu o Atlético-MG e empatou com o Athletico, no Maracanã. A considerada força máxima atual, com a dupla Pedro e Gabigol no ataque.

Dorival ainda terá armas importantes no banco, como Vidal e Everton Cebolinha. A equipe ainda não contará com Pulgar, que, apesar de regularizado, ainda não passou por todas as etapas de recondicionamento antes de poder entrar em campo.

Provável escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Quem está fora: Diego Alves está em fase final de condicionamento físico após lesão, Rodrigo Caio trata de um problema no menisco do joelho esquerdo e Bruno Henrique se recupera de grave cirurgia no joelho direito.

Pendurado: David Luiz.

Arbitragem