Corpo de criança que morreu eletrocutada é sepultado em clima de emoção em Sena

O corpo da menina Maria Alerrandra, 8 anos de idade, foi sepultado por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira (1º), no cemitério São João Batista, em Sena Madureira, sob um clima de forte comoção. Familiares, amigos e demais moradores acompanharam o cortejo fúnebre no trajeto feito do Bairro da Pista, onde ocorreu o velório, até o cemitério.

O professor Evandro Souza e sua esposa Dores, pais da vítima, estavam desolados e foram amparados pela família.

Maria Alerrandra morreu na data de ontem após sofrer uma descarga elétrica. Ela teria pisado em um fio descascado de um mergulhão. A tragédia ocorreu no ramal Lua Nova que fica bem perto da ponte José Nogueira Sobrinho. “Nós estávamos tomando banho no rio e minha irmã estava jogando bola. Em dado momento, a bola caiu para esse local e ela foi atrás. Acabou pisando no fio de energia. O momento é muito triste para todos nós”, comentou o seu irmão Fredson.

A secretaria Estadual de Educação emitiu uma nota de pesar em face do ocorrido: “A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, através do Núcleo de Representação da Secretaria de Estado de Educação de Sena Madureira, manifesta o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da pequena Maria Alerrandra, filha do Professor Evandro Souza, vítima de um fatídico acidente neste domingo. Neste momento de dor, pedimos a Deus que console amigos e familiares e os dê forças para superar essa irreparável perda”.