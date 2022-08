Corpo de João Paulo Diniz é levado para São Paulo para ser velado e sepultado

Na última quarta-feira (27), João Paulo anunciou o lançamento da SIGA Latin America, expansão continental de uma coalizão mundial de integridade no esporte. A iniciativa busca promover transparência, integridade e boa governança em projetos no esporte brasileiro.

O empresário era um defensor dos benefícios do esporte e advogava pela inclusão da atividade nas escolas. Ele se tornou atleta e com frequência participava de competições de triátlon.

“Desde pequeno o incentivei a praticar esportes e, conforme foi crescendo, buscou atividades que tivessem a ver com as paixões dele e o jogo virou: quem passou a me inspirar foi ele. Graças ao João, pratiquei natação, ciclismo e até triathlon”, escreveu Abílio em suas redes sociais no aniversário do filho em 2020.