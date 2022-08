Corrida da Expoacre será realizada no domingo

A 5ª edição da Corrida da Expoacre acontece neste domingo, 7, às 7h, com a presença de 300 atletas amadores e profissionais. O evento está sendo organizado pela Acre Running Eventos.

Serão dois percursos de distância de 5 e 8 km, com competidores homens e mulheres. A concentração ocorre no Parque de Exposições Wildy Viana. O percurso é todo no Segundo Distrito de Rio Branco.

A corrida tem por objetivo fomentar o esporte, o lazer e o bem-estar. “A Acre Running Eventos possui uma vasta experiência em organização de Corrida de Rua no estado. A nossa missão é sempre levar o bem-estar e a qualidade de vida por meio do esporte, além de levar diversão e entretenimento para todos os envolvidos”, declara Elvis Rodrigues, organizador do evento.

Troféus das categorias geral e por faixa etária serão entregues para os vencedores.