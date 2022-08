Criança de 5 anos e idosa de 66 são dois novos casos suspeitos de Monkeypox no AC

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que recebeu a notificação de mais dois casos suspeitos de Monkeypox no município de Rio Branco.

Trata-se de uma criança de 5 anos, do sexo feminino, residente de Rio Branco, e uma idosa de 66 anos, de Porto Acre.

Segundo a Sesacre, a criança foi atendida na UPA da Sobral no último dia 20 e notificada no dia 22, apresentando febre, erupções cutâneas na face e no tronco, e dor de garganta. A mãe relata não ter viajado e nem ter tido contato com caso suspeito. Foi realizada coleta de amostra laboratorial. A paciente segue em isolamento domiciliar.

Já a idosa, foi atendida na UPA da Sobral nesta segunda-feira (22), apresentando febre e erupções cutâneas na face. Assim como a primeira paciente, ela afirma não ter viajado e nem ter tido contato com caso suspeito. Foi realizada coleta de amostra laboratorial e segue em isolamento domiciliar.

A Secretaria de Saúde informou ainda que recebeu resultado de três testes, todos negativos para a doença.

Portanto os números no estado seguem assim:

Confirmado – 1

Descartados – 9

Suspeitos UF ACRE – 8

Total ACRE: 18*

Suspeitos outra UF – 1

“O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, oito casos suspeitos residentes do estado do Acre, seis em Rio Branco, um em Xapuri e um em Porto Acre, e um residente de outro estado aguardando resultado em Rio Branco”, diz nota assinada pela chefe do Centro de Informações Estratégias de Vigilância em Saúde, Débora dos Santos.