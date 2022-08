Crianças conhecem a Fazendinha da Expoacre e aprendem sobre combate a doenças

O espaço Caminhos do Agro, a antiga Fazendinha da Expoacre, amanheceu movimentada nesta terça-feira, 2, com as crianças da Escola Santo Antônio II, do Ramal Belo Jardim. O Parque de Exposições de Rio Branco recebeu a visita de mais de 40 alunos, de 10 a 12 anos, filhos de produtores rurais, que conheceram toda a estrutura, para aprender sobre os programas sanitários e a necessidade de combater doenças animais e vegetais.

A atividade, que faz parte do projeto Fazendinha: Semeando e Educando, é realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em parceria com as secretarias estaduais de Produção e Agronegócios e de Educação, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), contando também com o apoio do Programa REM Acre Fase II.

“Antes da fiscalização, é necessário fazer o trabalho de educar. Nada melhor do que prover as crianças de conhecimento quanto ao controle de pragas e doenças dentro de suas propriedades. Essas são crianças de escola rural, que convivem com as culturas que nós trabalhamos no Idaf. Todos que chegaram aqui se identificaram com alguma delas”, ressaltou a auditora fiscal agropecuária do Idaf, Ligiani Amorim.

O objetivo é orientar as crianças, para que levem essas mensagens às suas famílias e comunidades. O estudante Fernando Hernandes, de 12 anos, afirmou que irá seguir o que aprendeu no Caminhos do Agro. “Foi incrível. Gostei muito de conhecer esse trabalho e quero proteger a produção e os animais”, frisou.

Para o aluno Emanuel da Silva, de 11 anos, foi a primeira experiência no Parque de Exposições. Ele aprovou. “Nunca tinha vindo aqui para trabalho de escola e para brincar na Expoacre, mas agora estou conhecendo e está muito legal”, contou.