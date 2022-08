Crianças e adultos se preparam para a prova dos três tambores nesta quarta-feira

Olha só quem vai competir pela primeira na prova dos 3 Tambores na Expoacre, os filhos da publicitária e colunista do ContilNet, Mariana Tavares.

Isabela Rodrigues com 7 anos e Lourenzo Rodrigues com 8 anos treinaram bastante para fazer o reconhecimento da pista na noite desta terça-feira (2).

Na Arena de Rodeio do Parque de Exposições, também treinando para a prova que acontece nesta quarta-feira (3), Kaio Henrique de 12 anos, que começou a competir com apenas 3 anos.

Na arquibancada os familiares e competidores ansiosos pela prova que é considerada uma das mais importantes do ano no Acre.

As crianças participa da Modalidade do galopando. Competidores de Rondônia e do Acre já confirmaram participação. Estão vindo de várias partes do estado, com destaque para Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasileia.

Depois de dois anos sem competir, a noite desta quarta-feira está sendo muito aguardada.