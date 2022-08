CSA x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (18/8), CSA e Vasco se enfrentam pela 25ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé, às 20h. O time alagoano tenta escapar da zona de rebaixamento, já os cariocas estão concentrados no acesso para a Série A.

Embalado com a vitória sobre a Tombense por 3 x 1, o Cruz-Maltino vem com bastante motivação para esse jogo. O técnico Emílio Faro não poderá contar com Quintero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sendo assim, Danilo Boza é o mais cotado para a partida.

Do outro lado, o técnico Roberto Fernandes tem uma baixa e dois retornos. O meia Lourenço, expulso na derrota por 4 x 0 para o Sport, no Recife, está suspenso.

Escalações (prováveis):

CSA: Marcelo Carné; Jonathan, Werley, Douglas, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Canteros; Lucas Barcelos e Élton. Técnico: Roberto Fernandes.

Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar, Yuri, Andrey, Nenê, Figueiredo, Alex Teixeira e Raniel. Técnico: Emílio Faro

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Data: qunta-feira (18/8/2022)

Horário: 20h

Transmissão: Premiere