Cultura geek na Expoacre: loja de quadrinhos participa pela primeira vez na feira

A cultura geek, também conhecida como cultura nerd, abrange consumidores e fãs de tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, de animes, séries e quadrinhos dos mais diversos tipos, como HQ, mangás, manhwa e gibis, e tem crescido cada vez mais em Rio Branco. A Expoacre é a maior feira de agronegócios do Estado reúne diversas pessoas de todas as idades e, por isso, o Tio Rex decidiu marcar presença na feira.

Tio Rex é proprietário da Coleção do Rex, uma loja acreana que vende, principalmente, quadrinhos, além de outros itens relacionados à cultura geek. Com 4 anos de empresa, a Coleção do Rex nunca havia participado da Expoacre, mas com o crescimento do consumo desses itens, Rex viu uma oportunidade para novas vendas.

“Em Rio Branco não há muitos eventos para toda a família como a Expoacre e se há um evento que toda família possa ir, eu estarei presente, pois atinge meu público. A minha expectativa era atender pelo menos 20 pessoas por noite e estou atingindo meu objetivo, por enquanto foi um sucesso”, explica Rex.

Apesar do segmento principal da feira ser o agronegócio, diversos empreendimentos que trabalham diretamente com outras temáticas também estão presentes na feira. A Coleção do Rex deve participar das nove noites da feira e pretende participar nos próximos anos.

Segundo Rex, na Expoacre a loja traz quadrinhos de todos os tipos, itens de papelarias e placas decorativas de séries, animes e filmes, com produtos entre R$8,00 e R$100,00. A loja aceita todos os tipos de pagamento.

Fora do Parque de Exposições, a loja pode ser encontrada na Travessa Irineu Serra, 160, Aviário, e através do contato do WhatsApp (68) 99203-1681 e Instagram @colecoesdorex.