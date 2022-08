Dana White revela seu ranking dos cinco melhores lutadores de MMA em todos os tempos

“Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor e GSP (Georges St-Pierre). Há muitas outras pessoas que deveriam estar na lista. (Kamaru) Usman deveria estar ali. De qualquer forma, quando se pensa em Jon, é difícil não afirmar que ele é de melhor de todos os tempos”, garantiu.

Dos nomes listados por White no top 5, apenas Jones e McGregor seguem em atividade nas artes marciais mistas. Ex-campeões do UFC, Anderson Silva, Ronda Rousey e GSP penduraram as luvas.

Chamado de melhor de todos os tempos por Dana, Jon não se apresenta desde fevereiro de 2020. Lenda dos meio-pesados (até 93kg.), o combatente se prepara para realizar sua estreia na divisão até 120,2kg. do Ultimate. O atleta, porém, ainda não tem data confirmada para seu retorno ao octógono.

Único brasileiro na lista do ‘chefão’ do UFC, Silva se despediu da organização no fim de 2020. O atleta é considerado, por muitos, como o melhor peso médio (até 83,9kg.) na história.