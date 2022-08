Datena fica irritado após ter programa invadido por policiais

Nesta quinta-feira (18), enquanto comandava o Brasil Urgente, Datena surpreendeu o público após levar alguns policiais para a atração para comentarem sobre a ação contra a criminalidade na cidade de São Paulo.

Além disso, durante a transmissão ele mostrou algumas imagens chocantes que vem acontecendo na cidade e irritado ele disse: “Criminosos, canalhas”.

Datena conversou com o comandante Ronaldo Vieira da PM, e com outros profissionais responsáveis pela ação na capital. E foi aí que foi revelado que os agentes já prenderam um criminoso segurando um Fuzil 556 e prenderam um componente do PCC (Primeiro Comando da Capital). Aliás, durante a operação o homem tentou escapar pelo telhado.

Ele então avalia as ações policiais pelas ruas de São Paulo: “Com as polícias trabalhando em conjunto é muito mais fácil. As ações do Choque, através de GATE, não só do Choque, mas do GATE, que é um grupo especialíssimo da polícia, são ações excepcionais que têm conseguido salvar vidas para caramba, e poupar até a vida de quem está atentando contra as pessoas”.

Datena então prossegue e destaca que “às vezes é o marido que faz esposa refém, às vezes o cara não tem nem passagem pela polícia e enlouquece, às vezes o bandido está fazendo alguém refém, e o GATE na forma de conversar domina a situação com uma tranquilidade enorme.”.

No Brasil Urgente, Datena elogia o trabalho dos policiais na cidade de São Paulo

E completa dizendo que “às vezes há necessidade do uso de força. Mas o que a gente tem visto é uso de bomba com efeito moral, para posterior ação”.

O comunicador aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho dos policiais. Além disso, ele ainda disse que não é só de trabalho desastrosos que os profissionais já vivenciaram se pode falar no telejornal. Mas também do que foi feito certo. “Tem muita gente desesperada, principalmente com assuntos familiares”, disse ele.