Datena se descontrola ao vivo e ameaça repórter após perder a paciência no Brasil Urgente

O apresentador Datena, do programa “Brasil Urgente”, mostrou o quão rígido durante consegue ser no ambiente de trabalho. Nessa semana, Datena precisou dar uma grande bronca em um dos repórteres do programa.

No momento, Datena já tinha observado que o repórter Marcelo Moreira, estava mexendo no celular no link ao vivo. “Oh, Marcelo, para de mexer no telefone, que você está na tela!”, disse Datena, chamando atenção do repórter.

Desse modo, ele continuou: ““Por gentileza, pare de mexer no telefone! Pare de trocar mensagens senão você vai tomar dois segundos e meio de suspensão, três segundos”.

Além disso, momentos mais tarde, o jornalista considerou fazer uma gracinha com o repórter. “Olha, dois segundos e meio a partir de agora o Marcelo não fala, um, dois, e meio! Já pode falar, está liberado. Não pode mexer no celular antes de entrar no ar. Já está liberado, mas tomou dois segundos e meio de suspensão no ar”, comentou ele.

“Marcelo Moreira! Nosso mais antigo colaborador, o primeiro repórter a chegar aqui desse time que está com a gente até hoje no Brasil Urgente, por isso que a gente trata o Marcelo com tanto carinho assim” disse ele, em tom brincalhão.