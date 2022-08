De R$ 12 mil a R$ 5 milhões: veja patrimônios declaradospelos candidatos ao Governo do Acre

O Acre conta com sete candidaturas registradas para o Governo do Estado. Veja, abaixo, o comparativo do patrimônio declarado pelos políticos que concorrem à vaga.

O candidato com maior valor de bens apresentado foi Gladson Camili (Progressistas), com R$5.161.383,44. Entre os valores, estão consórcios não contemplados, aplicações, investimentos e uma aeronave.

O segundo maior patrimônio declarado é o do candidato Petecão (PSD), com R$3.744.024,59, entre veículos automotores e bens imóveis.

Entre terrenos, um apartamento, e aplicações bancárias, Jorge Viana (PT) declarou o valor de R$3.663.896,66, e ocupa o terceiro lugar da lista.

O candidato Marcio Bittar (União Brasil) informou um patrimônio de R$3.323.739,26, com uma lista que apresenta um terreno, dois apartamentos, um veículo automotor e quotas de investimento.

A lista segue com Professor Nilson (PSOL), com dois veículos e uma casa, totalizando R$513.900,00.

Com o valor de R$183.527,53, Mara Rocha (MDB) é a sexta da lista, com dois veículos automotores e alguns depósitos bancários.

Já David Hall (Agir) foi o candidato com o menor patrimônio declarado. Com apenas dois veículos automotores, o valor apresentado é de R$12.500.