De R$ 197 a R$ 24,6 milhões: veja o patrimônio declarado ao TSE dos candidatos à Presidência até agora

Candidatos como o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT), que já tiveram seus nomes oficializados por seus respectivos partidos para disputar as eleições, ainda não registraram candidatura no TSE e, portanto, não tiveram o patrimônio divulgado.

Nome que teve a candidatura registrada no TSE pelo Pros, o coach e influenciador digital Pablo Marçal declarou ter R$ 16,9 milhões milhões em bens. Do total, cerca de R$ 13 milhões provêm de participações societárias.

Apesar de o nome de Marçal ter sido registrado no TSE, a nova direção do Pros definiu por retirá-lo da disputa eleitoral. A retirada da candidatura própria ocorreu de forma unânime em votação feita com 29 integrantes da cúpula do partido presentes em reunião, segundo ata registrada pelo partido no TSE. O partido deverá declarar apoio a Lula já no primeiro turno.