Deputado ‘puxa orelha’ de colegas que esvaziam sessão na Aleac para fazer campanha

O deputado estadual Daniel Zen usou sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (23), para pedir que os colegas parlamentares que estão na disputa eleitoral deste ano não esvaziem as sessões.

“Eu acho que todos nós compreendemos que as agendas nesse período eleitoral são muito intensas, mas eu acho que todos temos que fazer um esforço para estarmos aqui no horário das sessões para tratamos dos assuntos importantes que as comunidades nos demandam. Principalmente, nesse período eleitoral, quando a gente anda mais do que o normal do exercício do mandato”, disse.

O parlamentar disse ainda que tem certeza que não faltam reclamações a serem levadas à tribuna.

“Todas as vezes que vamos em agendas nos são reportadas situações diversas que nos impõem o cumprimento desse dever de vir aqui na tribuna tornar esses assuntos de conhecimento público, então, não é porque estamos em campanha que a gente não deve vir aqui tratar desses assuntos”, disse Daniel.