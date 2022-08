Deputado quer se apresentar no Festival do Açaí: “Se me chamar, vou com a sanfona”

Depois de ter subido no palco durante a festa do Dia das Mães deste ano, realizada em praça pública pela prefeitura de Feijó, para tocar sanfona, o deputado estadual Marcos Cavalcante (PDT) agora quer dar um passo a mais na carreira artística.

Durante seu discurso na Assembleia Legislativa, ele disse que se for convidado para tocar no festival do açaí, não recusará.

“Se me convidarem, estarei lá com a sanfona”, disse em tom de brincadeira.

A declaração foi dada quando o deputado falava a respeito do Festival do Açaí, que acontece ainda este mês com atrações nacionais e locais.