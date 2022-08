Deracre e Prefeitura de Tarauacá executam melhorias no Ramal do 27

O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, garantiu melhorias de acesso para a Aldeia Pinuya, localizada no Ramal do 27, em Tarauacá.

“Estamos atendendo a mais um pedido da população, trabalhando em parceria com a Prefeitura de Tarauacá”, destacou o representante regional, Pedro Viana.

Os técnicos da autarquia e da prefeitura atuaram no melhoramento da estrada vicinal com serviços de limpeza, saídas d’água, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície.

As intervenções nos acessos são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.