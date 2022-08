Deracre e Prefeitura intensificam trabalhos em estrada de Porto Walter a Rodrigues Alves

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, tem avançado nos trabalhos de abertura da estrada vicinal Ramal Barbary, que interligará Porto Walter a Rodrigues Alves. Os serviços devem ser realizados em 12 quilômetros de mata fechada.

“A parceria garantiu mais de 32 quilômetros de abertura e as linhas de serviços serão intensificadas para abrir ainda mais 12, totalizando 44 km de acesso”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Participaram da visita técnica o gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza; acompanhado do prefeito de Porto Walter, César Andrade; o vice-prefeito Guarsônio Melo; o secretário de Obras do município, José Maria Branco; e a vereadora de Rodrigues Alves, Luciene da Foz.

“Um esforço conjunto que reforça o comprometimento com cada cidadão. O Estado tem sido parceiro e sensível aos problemas dos municípios isolados. O momento é de gratidão”, disse o prefeito de Porto Walter, César Andrade.

Com a abertura da estrada, o município terá uma via alternativa de acesso, que atualmente conta apenas com tráfego fluvial e aéreo.