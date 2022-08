Deracre instala iluminação para operação noturna no aeródromo de Tarauacá

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou a instalação e execução do sistema de sinalização luminosa noturna (balizamento noturno), com luminária autônoma de energia solar no aeródromo de Tarauacá. A obra de revitalização do aeródromo beneficia cerca de 60 mil pessoas, com mais segurança durante pousos e decolagens.

“Executamos o balizamento noturno de mais uma pista de pouso e isso mostra o compromisso do nosso Estado com as pessoas que dependem do transporte aéreo”, disse o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, foram realizados, no novo aeródromo, cercamento, sinalização da pista, locais com acessibilidade, troca de telhado, pintura no terminal de passageiros, adequação dos guichês e reforma dos banheiros.

O aeródromo de Tarauacá estava sem manutenção há cerca de 15 anos e vinha recebendo apenas serviços de tapa-buraco. Em 2019, havia sido interditado, por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por não oferecer segurança a passageiros e aeronaves. E, durante a pandemia, passou a ser utilizado apenas em caráter emergencial, como para o envio de doses da vacina da covid-19 e transporte de pacientes.