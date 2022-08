Deracre realiza intervenção no Ramal Belo Jardim e garante melhorias

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Consórcio CWD, iniciou a execução do serviço de tapa-buraco no Ramal Belo Jardim, na zona rural de Rio Branco. A intervenção conta com a utilização de três caçambas trucadas, um rolo compactador, um caminhão-pipa, um rolo compactador liso, duas retroescavadeiras e trabalho de 30 agentes técnicos.

No Ramal Belo Jardim, a equipe técnica do Consórcio trabalha na execução de serviços de recuperação dos pontos danificados, tais como sub-base, base e aplicação da nova massa asfáltica.

“Iniciamos com a recuperação de sub-base e base nos pontos críticos da estrada, para posteriormente aplicarmos asfalto do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente); São mais de 150 toneladas de asfalto que devem aplicadas somente hoje”, destacou o engenheiro do Deracre, Edcélio Firmino.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, além desse trabalho executado na zona urbana, o órgão tem atuado nas estradas vicinais da zona rural, com envio de máquinas e equipamentos para execução dos melhoramentos.

“Além da execução do tapa-buraco em 7 quilômetros, em breve devem ser executados os serviços de base, sub-base para aplicação de revestimento primário em 12 quilômetros do ramal”, destacou o presidente do Deracre.

Além disso, Antunes ressaltou que os moradores do Ramal Belo Jardim tiveram solicitação atendida com garantia de execução dos trabalhos. “O Ramal Belo Jardim não é de responsabilidade do Estado, e por não terem sido atendidos pela prefeitura, os moradores da comunidade se deslocaram ao Deracre para reivindicar melhorias e tiveram a solicitação prontamente atendida pelo Estado, que garantiu o início dos serviços”, afirmou.